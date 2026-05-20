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Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Porcari-Chiavari: orari, percorso, tv. Italiani attesi protagonisti nella fuga
Si riparte dopo la cronometro al Giro d’Italia 2026. Oggi in scena l’undicesima tappa, da Porcari a Chiavari, andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.20
PERCORSO
Si parte dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Non mancano le difficoltà altimetriche dopo un centinaio di chilometri pianeggianti. In rapida successione: Passo del Termine (7,4 km al 4.9%), Colle di Gualtarola (9.9km al 6.2%, max. 11%) e Colla dei Scioli (5.7km al 6.4%, max. 15%). Finiti i GPM, non terminate le salite: c’è il chilometro Red Bull a Cogorno con 4,6 chilometri al 6,4% con scollinamento a meno di dieci chilometri dall’arrivo.
FAVORITI
Giornata che sembra davvero ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jhonatan Narvaez, già vincitore di due tappe in questo Giro. Chi cerca di sbloccarsi, uscito definitivamente di classifica, è Giulio Ciccone che sul finale può fare bene. Occhio a Filippo Ganna dopo lo sforzo a cronometro: proverà nuovamente ad attaccare. Persi diversi minuti nella prova contro il tempo può tentare di lanciarsi all’attacco Christian Scaroni.
PROGRAMMA
Mercoledì 20 maggio – Undicesima tappa Porcari-Chiavari (195 km)
Orario di partenza: 12.20
Orario di arrivo: 17.00 circa
DOVE VEDERE LA UNDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.20; Rai 2 dalle 14:05
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport