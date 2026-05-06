Forfait di Arthur Rinderknech, il francese salta gli Internazionali d’Italia

Rinuncia abbastanza importante per l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia. Il francese Arthur Rinderknech, che avrebbe dovuto debuttare già al secondo turno sfruttando il bye riservato alle teste di serie, quest’anno non sarà in gara al Foro Italico di Roma.

Questo il suo messaggio social: “Ciao Roma, uno dei miei tornei preferiti dell’anno. Abbiamo deciso di ritirarci in modo da non prendere alcun rischio in vista delle prossime settimane. Va tutto bene e mi servono solo alcuni altri giorni per essere al sicuro“.

Un infortunio muscolare aveva obbligato Rinderknech a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid, durante il match contro il ceco Vit Kopriva, ed evidentemente si è deciso che non vale la pena rischiare Roma se l’obiettivo è ritornare in forma in vista del Roland Garros, il secondo Slam dell’anno. Il suo posto in tabellone è preso dall’americano Aleksandar Kovacevic.

Rinderknech è il primo giocatore ad aver rinunciato a Roma a tabellone già compilato, mentre prima dell’evento capitolino avevano dato forfait, non necessariamente in questo ordine, Carlos Alcaraz, Arthur Cazaux, Raphael Collignon, Gabriel Diallo, Jack Draper, Tayor Fritz, Sebastian Korda, Kamil Majchrzak, Reilly Opelka e Holger Rune (il danese, comunque, rientrerà ad Amburgo).