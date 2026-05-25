F1, Fred Vasseur onesto: “Passo di Hamilton superiore alle aspettative, Leclerc ha sofferto”

Due pioti in top 4. E’ questo il bottino della Ferrari al termine del GP del Canada, appuntamento numero cinque del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo weekend presso il circuito di Montrèal. Nello specifico la scuderia di Maranello ha potuto contare sulla migliore prestazione in rosso di Lewis Hamilton, il quale ha conquistato il secondo posto. Tra tante fatiche Charles Leclerc si è invece accomodato in quarta posizione.

In virtù di quanto successo non poteva che essere positivo il bilancio del Team Principal Fred Vasseur, intervenuto in zona mista al termine della gara tracciando un’analisi rispetto a quanto visto:

“Devo essere sincero, non ci aspettavamo di essere in condizioni molto buone alle vigilia – ha detto Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1 – McLaren e Mercedes hanno portato buoni aggiornamenti. Il passo di Lewis è stato superiore alle aspettative, ha lottato fin dalla Q1. Poi in gara ha spinto come un pazzo per prendere Max e ce l’ha fatta”.

Vasseur ha poi chiosato: “Leclerc ha sofferto, non aveva fiducia in questo circuito che per lui non è mai positivo. Fatica con la confidenza: oggi ha avuto qualche momento di spavento, fortunatamente ha portato a casa comunque tanti punti. Adesso tocca concentrarsi su Monaco che è una gara speciale e sarà necessario avere un approccio diverso. In fabbrica stiamo spingendo per aumentare le nostre prestazioni, speriamo di poter cambiare passo in Spagna“.