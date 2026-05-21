Dai campi di atletica inglesi alla maglia azzurra 🇮🇹⚡

In questa intervista esclusiva Stephen Awuah Baffour racconta la sua incredibile crescita nel mondo della velocità: dai sacrifici lontano da casa fino alle semifinali europee e mondiali indoor conquistate nel 2025.

Una storia fatta di talento, resilienza e determinazione 💪🔥

Tra studio universitario, lavoro e allenamenti, Stephen è diventato una delle nuove promesse dell’atletica italiana, correndo fino a 10”17 nei 100 metri e 6”61 nei 60 indoor.

Parliamo della scelta di rappresentare l’Italia, del rapporto con la Nazionale azzurra, delle staffette, dei sogni olimpici e del futuro della velocità italiana 🚀

🎙️ Un’intervista autentica e intensa per scoprire il lato umano e sportivo di uno dei talenti emergenti dell’atletica italiana.

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