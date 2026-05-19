Afonso Eulalio: “Non pensavo di riuscire a tenere la maglia rosa: mi sta dando forza”

Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Il corridore della Netcompany Ineos precede sul traguardo, con distacchi siderali, il compagno di squadra Thymen Arensman e il francese Remy Cavagna.

La corsa per il successo di tappa non era però l’unico tema caratterizzante della giornata. Al centro dell’attenzione figurava infatti anche il tanto atteso duello per la conquista della maglia rosa che ha riservato un verdetto, almeno in parte, sorprendente rispetto alle previsioni.

Il portoghese Afonso Eulalio chiude con un ritardo di 4’57” dal vincitore di tappa, ma con una prova di grande generosità riesce a salvare il simbolo del primato e resiste al prevedibile assalto di Jonas Vingegaard per soli 27”. L’alfiere della Bahrain-Victorious può così prolungare il suo sogno rosa.

Al termine della corsa Eulalio ha commentato così la sua giornata: “Non pensavo di riuscire a tenerla, ma ce l’ho fatta e di sicuro continuerò a godermela e continuerò a lottare. Non mi aspettavo di andare così forte, di sicuro è la Maglia Rosa che mi sta dando forza. Continueremo a lottare giorno dopo giorno e vedremo cos’altro potremo ancora fare”.