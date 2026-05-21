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CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Eulalio mai domo: guadagna secondi su Vingegaard grazie al traguardo volante!

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5 minuti fa

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Afonso Eulalio
Afonso Eulalio / LaPresse

La dodicesima tappa del Giro d’Italia si conclude con l’assolo vincente di Alec Segaert. Il corridore belga della Bahrain-Victorious si rende protagonista di un micidiale attacco in contropiede a poco più di tre chilometri dalla conclusione grazie a cui riesce a sopravanzare il gruppo e regala alla sua squadra il successo di tappa.

A rendere trionfale la giornata della formazione guidata da Franco Pellizzotti è l’abbuono guadagnato da Afonso Eulalio. Il titolare della Maglia Rosa scatta infatti in prossimità del chilometro Red Bull, batte l’australiano Ben O’Connor del Team Jayco AlUla e conquista sei preziosi secondi di bonus in classifica generale.

Il corridore lusitano conserva il simbolo del primato e può vantare ora un margine di trentatré secondi sul grande favorito della vigilia, il danese Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike ed un vantaggio di oltre due minuti sull’olandese Thymen Arensman della Netcompany Ineos.

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Difficile quantificare il valore dell’azione odierna di Eulalio. Il dato però incontrovertibile è il carattere assolutamente indomito di un corridore che ha conquistato la Maglia Rosa contro ogni pronostico, ma la sta onorando ogni giorno con il piglio del leader e la voglia di chi vuole combattere fino all’ultimo secondo utile prima di cedere il passo ai grandi favoriti per la vittoria finale.

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