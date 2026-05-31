Equitazione: la Gran Bretagna non sbaglia prendendosi la vittoria finale nel completo di Bicton

Dopo aver iniziato in testa con il dressage e aver consolidato il primato con il salto ostacoli, la Gran Bretagna non sbaglia nella tappa di casa della Nations Cup di completo, andata in scena a Bicton.

Sul campo di gara del Regno Unito infatti, i britannici hanno consolidato il primo posto chiudendo – dopo il cross country – con lo score di 135.6 penalità, portato a termine dal trio formato da Kirsty Chabert, Tom McEwen e Laura Collett, a cui aggiungere Tom Rowland il cui punteggio però è stato scartato.

In seconda e terza posizione si sono rispettivamente posizionati gli USA, con 182.2 penalità, e la Nuova Zelanda, a quota 199.5, con l’Irlanda invece al quarto posto, giù dal podio a 309.9 penalità.

Kirsty Chabert, montando Classic VI, si è imposta nella classifica individuale chiudendo a 36.5: stesso score della connazionale Laura Collett (London 52), ma con un miglior cross country.

Prossimo appuntamento in agenda per la Nations Cup di completo, in programma dal 25 al 28 giugno, in Polonia: a Strzegom.