Elfyn Evans vince il Rally del Giappone e allunga in classifica generale

Elfyn Evans si è aggiudicato il Rally del Giappone settimo appuntamento del Mondiale WRC 2026. Il pilota britannico del team Toyota ha gestito nel migliore dei modi l’ultima giornata di gare chiudendo con un margine di 12.8 secondi su Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) quindi terzo in finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 51.4.

Quarta posizione per il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:03, quinta per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 2:34 davanti al collega di marchio Thierry Neuville sesto a 3:13. Settimo il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20) a 4:44.

LA GARA

La giornata in terra nipponica si è aperta con la PS15 Nukata 1 con il successo di Oliver Solberg con 2.1 secondi su Elfyn Evans e 2.5 su Takamoto Katsuta. La PS16 è stata la Lake Mikawata 1 con il padrone di casa del team Toyota che beffa per un decimo Sebastien Ogier e per 2 Oliver Solberg. Si è passati poi alla PS17 Kuragaike SSS 1 con Sebastien Ogier che ha preceduto per 4 decimi Takamoto Katsuta e Oliver Solberg. Dopodiché spazio alla PS18 Kuragaike SSS2 con Sebastien Ogier di nuovo in vetta con 7 decimi su Oliver Solberg. La PS19 Nukata 2 ha visto di nuovo Oliver Solberg dominare con 4.4 su Takamoto Katsuta, mentre il Power Stage Finale Lake Mikawaka 2 ha visto il successo di Oliver Solberg con 1.1 sul padrone di casa nipponico.

A questo punto la classifica generale del Mondiale rally 2026 vede al comando Elfyn Evans con 151 punti contro i 131 di Takamoto Katsuta, quindi terzo Oliver Solberg con 102.