Rally Giappone 2026: Evans indisturbato dopo le prove del sabato, esce di scena Solberg

Cala il sipario sulla seconda giornata di competizioni al Rally Giappone 2026. Un day-2 in cui Toyota ha confermato il dominio in vetta, non lesinando tuttavia anche un colpo di scena, complice la resa di Oliver Solberg che, quando tutto lasciava presagire una rimonta, si è reso artefice di un errore nella PS10 vanificando così quanto costruito.

Anche in virtù di quanto successo, il gallese Elfyn Evans è rimasto saldamente al comando della classifica, vantando un vantaggio di 17’’8 sul nuovo primo inseguitore, ovvero Sébastien Ogier, secondo precedendo l’altro pilota della GR Yaris Rally1, Sami Pajari, il quale ha accusato uno scarto di 44’’4 dal vertice e particolarmente bravo a imporsi in tre segmenti.

Bene poi il padrone di casa Takamoto Katsuta (+1’11’’3), seguono quindi le Hyundai di Adrien Fourmaux (+2’05’’2), Thierry Neuville (+2’17’’0) e, infine, Hayden Paddon (+3’41’’8). Domani, domenica 31 maggio, si disputerà il classico Super Sunday, il quale sarà caratterizzato in sei prove speciali, compreso ovviamente il Power Stage finale. Occhio a Solberg, motivato a recuperare quanti più punti possibili per salvare il salvabile.