Egan Bernal si prende i secondi di abbuono al traguardo volante! Grande lavoro di Ganna a supporto

Guillermo Tomas Silva è sicuramente il grande protagonista della seconda tappa del Giro d’Italia 2026. La sua vittoria con successiva conquista della Maglia Rosa ha segnato un momento storico per l’Uruguay, ma guardando proprio alla classifica generale c’è un altro sudamericano che si è portato al terzo posto e che ha fatto capire di non lasciare nulla al caso, anche quando si tratta di passare per primo al chilometro Red Bull.

Il protagonista in questione è ovviamente Egan Bernal, che si è preso sei secondi di abbuono, sfruttando l’ottimo lavoro della sua Netcompany INEOS. La squadra britannica, infatti, appena è stato dato il segnale di ripartenza della corsa dopo la neutralizzazione per via della maxi caduta, ha subito aumentato il ritmo proprio in prossimità del traguardo volante.

Decisivo è stato sicuramente il lavoro di Filippo Ganna, che si è messo in testa al gruppo e ha inscenato una sparata clamorosa, che ha allungato tutto il plotone. Una mossa perfetta per non permettere a nessuno di portarsi in testa al gruppo, facendo così in modo che i suoi compagni di squadra Bernal e anche l’olandese Arensman passassero per primo e secondo al chilometro Red Bull, prendendosi così i secondi di abbuono.

Un segnale decisamente importante quello di Bernal, che anche da queste piccole accortezze fa capire di stare attento a tutto di ritenere importante anche qualche secondo, che poi alla fine potrebbe anche fare la differenza. Certo il colombiano poi non ha risposto in prima persona all’attacco di Vingegaard e Pellizzari, ma è rimasto guardingo e ha concluso comunque nel gruppo insieme al danese e all’italiano che sono stati ripresi.

Dunque una tappa positiva per i sei secondi guadagnati, ma anche che ha lasciato qualche incertezza per essere rimasto un po’ attardato in salita. Il colombiano, però, è un corridore esperto e probabilmente sta gestendo le energie, con il Blockhaus alla settima tappa che sicuramente sarà un primo importante esame per le sue ambizioni in questo Giro.