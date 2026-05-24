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CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Giro d’Italia 2026, domani il terzo giorno di riposo. Si riparte martedì 26 maggio con l’arrivo in salita di Carì

Pubblicato

6 minuti fa

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Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard / LaPresse

Dopo una giornata dedicata completamente ai velocisti con l’arrivo a Milano, domani il Giro d’Italia vivrà il suo terzo ed ultimo giorno di riposo. Si ricomincerà martedì 26 con la sedicesima tappa da Bellinzona a Carì e nuovamente ci saranno salite da affrontare, con anche un arrivo durissimo in quota.

La tappa si apre con un tratto iniziale in lieve ascesa che conduce i corridori all’interno di un circuito di 22 chilometri da percorrere due volte. In questa fase i ciclisti superano la salita di Torre, classificata come GPM di terza categoria, e successivamente affrontano Leontica, una seconda categoria particolarmente impegnativa lunga 3 chilometri, caratterizzata da pendenze comprese tra l’8,5 e il 14%.

Terminato il circuito, i corridori transitano dal traguardo volante di Ludiano al chilometro 74,7 e proseguono nella valle del San Gottardo con una salita costante verso Faido, punto del chilometro Red Bull e inizio dell’ascesa conclusiva. Nel finale di tappa si affronta la salita di Carì, GPM di prima categoria lungo 11,7 chilometri con rampe tra il 7,9 e il 13%, intervallate da un breve falsopiano a Campello. Gli ultimi 3 chilometri restano intorno all’8% di pendenza, con punte massime del 13% nell’ultimo chilometro.

La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Martedì 26 Maggio – Sedicesima tappa Bellinzona-Carì (113 km)

Orario di partenza: 13.45

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA SEDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.45 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

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