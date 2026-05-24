CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Giro d’Italia 2026, domani il terzo giorno di riposo. Si riparte martedì 26 maggio con l’arrivo in salita di Carì
La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.
PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026
Martedì 26 Maggio – Sedicesima tappa Bellinzona-Carì (113 km)
Orario di partenza: 13.45
Orario di arrivo: 17.00 circa
DOVE VEDERE LA SEDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.45 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI