Chi è Alec Segaert. Grande talento da U23, ma quale scenario di carriera?

Non è un nome nuovo, anzi, si aspettava solo il momento in cui venisse definitivamente fuori. Dopo un paio di anni alla Lotto dove i risultati sono arrivati a singhiozzo il passaggio alla Bahrain – Victorious ha fatto più che bene ad Alec Segaert che ora è esploso tra i professionisti.

Oggi la vittoria più bella dell’ancor giovanissima carriera per il belga: classe 2003, ventitré anni, e già un trionfo di lusso al Giro d’Italia con una sparata da finisseur sul traguardo di Novi Ligure, tre chilometri a 60 km/h per giungere a braccia alzate.

Da ragazzo ha dato spettacolo, soprattutto nella categoria under 23: il passo, le prove contro il tempo, sono il suo pane. Vanta tre successi agli Europei under 23 a cronometro e due argenti mondiali, oltre al bronzo iridato in linea nel 2024.

Quale scenario per la sua carriera? Visto il fisico sembra adattissimo, come detto, alle cronometro, ma non solo. La sparata all’ultimo chilometro è il colpo di classe (era riuscito quest’anno anche al Grand Prix de Denain, portato a casa a marzo), ma può provare a specializzarsi nelle Classiche del Nord, magari nella Parigi-Roubaix in particolare.