WEC, tris Ferrari nella prima sessione del Prologo di Imola

Ferrari ottiene le prime tre posizioni nella prima sessione del Prologo di Imola del FIA World Endurance Championship. La 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi ha fatto la differenza negli ultimi secondi utili per scavalcare di solo 97 millesimi la Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica

Le due vetture di Maranello hanno concluso davanti alla Ferrari n. 50 di Nicklas Nielsen ed alla Cadillac n. 12 di Norman Nato. Buona mattinata anche per la BMW, René Rast (n. 20) ha firmato il quinto crono con solo 7 millesimi nei confronti di Earl Bamber (Hertz JOTA Cadillac n. 38).

Le due ALpine, la n. 35 e la n. 36, si sono attestate in 7ma ed in ottava piazza davanti alla Peugeot n. 94 ed all’Aston Martin n. 007. Problemi invece per l’Aston n. 009, protagonista di un incidente al Tamburello con Marco Sorensen al volante.

Ferrari sorride anche in LMGT3 grazie ad Alessio Rovera. Il pilota lombardo si è distinto con la 296 GT3 EVO n. 21 VISTA AF Corse, l’ex campione del GT World Challenge Europe Endurance Cup ha battuto la McLaren 720S GT3 EVO n. 58 Garage 59 e la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport.

Oggi alle 14.00 una nuova sessione, l’ultima prima dell’inzio del campionato con le prove libere di venerdì.