WEC, Ferrari si conferma nel pomeriggio del Prologo

Ferrari si conferma nelle prime tre posizioni dello schieramento al termine del Prologo di Imola del FIA World Endurance Championship. Tre 499P controllano la scena, Antonio Fuoco ha stabilito il best lap assoluto della giornata in 1.31.177.

Secondo e terzo posto per Robert Kubica (AF Corse n. 83) e Antonio Giovinazzi (n. 51), entrambi con quasi mezzo secondo di scarto nei confronti di BMW n. 20 di Robin Frijns ed all’Alpine n. 36 di Jules Gounon.

Come questa mattina la pioggia è stata protagonista insieme ad alcune interruzioni, due per la precisione. Entrambe sono state scatenate da alcune LMGT3 in difficoltà alle ‘Acque Minerali’: la n. 78 Lexus di José Maria Lopez e la n. 92 Manthey Porsche di Yasser Shahin.

Presenti nella Top10 anche l’Alpine n. 35, la Peugeot n. 94, la BMW n. 15, la Toyota n. 8 e la Peugeot n. 93. Leggermente più distanti le Cadillac oltre alle debuttanti Genesis, finalmente in azione dopo una lunga preparazione iniziata lo scorso agosto.

Mattia Drudi prende il testimone da Alessio Rovera nella Session 2 del Prologue di Imola in GT. Il romagnolo, promosso nella giornata odierna come volto di riserva di Aston Martin Racing per l’Hypercar, ha battuto la Ferrari n. 21 del pilota lombardo nel pomeriggio imolese.

Venerdì le prove libere della 6h Imola 2026.