Trampolino elastico, i convocati dell’Italia per gli Europei: volti nuovi all’orizzonte, Patisso Colonna il veterano

Gli Europei 2026 di trampolino elastico si disputeranno a Portimao (Portogallo) da mercoledì 8 a domenica 12 aprile. La rassegna continentale si aprirà anche alle discipline non olimpiche (sincro, doppio mini-trampolino, tumbling) e anche alle categorie giovanili (juniores e la neonata under 21), con la presenza di oltre 600 atleti in rappresentanza di 29 Nazioni. L’Italia sarà presente all’evento con dieci atleti, desiderosi di ottenere dei buoni risultati in uno sport che da tempo fatica alle nostre latitudini.

Il DT Giuseppe Cocciaro (da tempo impegnato anche sul fronte della ginnastica artistica maschile) ha selezionato Leonardo Van Tien Cagnasso, Giulia Cesaretti, Marco Lavino, Cloe Mariottini, Samuele Patisso Colonna, Letizia Radaelli, Sofia Radaelli, Federico Tonelli, Marco Tonelli, Carolina Urso. Tra i grandi favoriti figurano Ivan Litvinovich e Viyaleta Bardzilouskaya, ma attenzione anche a Pedro Ferreira, Gabriel Albuquerque, Jorge Martin, Andrei Builou e Seljan Mahsudova.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI TRAMPOLINO ELASTICO

Leonardo Van Tien Cagnasso

Giulia Cesaretti

Marco Lavino

Cloe Mariottini

Samuele Patisso Colonna

Letizia Radaelli

Sofia Radaelli

Federico Tonelli

Marco Tonelli

Carolina Urso