Carlos Alcaraz rende onore a Sinner: “Solo Djokovic ci era riuscito, impressionante. Non il finale che volevo”

Carlos Alcaraz ha perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, venendo sconfitto in due set da Jannik Sinner e cedendo all’azzurro anche la leadership del ranking ATP. Il fuoriclasse spagnolo non è riuscito a bissare il titolo ottenuto un anno fa sulla terra battuta del Principato, dovendo alzare bandiera bianca a cospetto di una versione stellare del rivale italiano con il punteggio conclusivo di 7-6 6-3 dopo oltre due ore di gioco.

Nel discorso di rito durante la cerimonia di premiazione del torneo a fine partita, il murciano ha esaltato l’impresa dell’avversario: “Devo iniziare da Jannik. È impressionante quello che stai ottenendo. Nell’Era Open solo Novak Djokovic era riuscito a fare il Sunshine Double e poi vincere Montecarlo (nel 2015, ndr), questo dimostra quanto sia difficile. Congratulazioni per quello che stai facendo insieme al tuo team. Sono davvero felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia“.

Alcaraz si è poi rivolto al proprio team, pensando già ai prossimi impegni: “Non era il finale che volevamo, ma ci siamo goduti ogni singolo giorno trascorso qui. Mi sento a casa con voi per il lavoro che stiamo facendo in queste settimane. Sono sicuro che andrà meglio la prossima volta e che torneremo. Ogni anno questo torneo diventa sempre più bello, è uno dei tornei più belli che giochiamo nel circuito“.

Il tennista iberico classe 2003 tornerà in campo a partire dalla prossima settimana in occasione dell’ATP 500 di Barcellona, con l’obiettivo di conquistare il primo titolo della sua campagna europea sulla terra rossa.