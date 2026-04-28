Sinner giocherà due partite in due giorni a Madrid! Tour de force e avversario temibile in arrivo: i possibili orari

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, riuscendo a sconfiggere il britannico Cameron Norrie in due set e proseguendo così la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. I tornei di livello 1000 che si snodano su dodici giorni sono ormai alla pari degli Slam per quanto concerne i tempi di riposo e nei fatti propongono sempre un giorno di stop tra due incontri, ma ci sono alcune eccezioni e l’evento sul mattone tritato iberico prevede un tour de force per l’azzurro.

Ottavi e quarti di finale si giocano in giorni contigui per la parte alta del tabellone: il numero 1 del mondo è sceso in campo oggi e tornerà in scena già mercoledì 29 aprile, quando dall’altra parte della rete troverà il vincente del confronto tra il ceco Vit Kopriva e lo spagnolo Rafael Jodar. Il 19enne padrone di casa è in rapida ascesa, è numero 42 del mondo, è reduce dal successo contro l’altra grande promessa generazionale Joao Fonseca e partirà con i favori del pronostico contro il 28enne numero 66 del ranking ATP.

Si tratterebbe di un avversario decisamente impegnativo per il nostro portacolori, che teme le potenzialità della rivelazione spagnola e che infatti lo aveva osservato dal vivo in occasione del suo recente successo contro l’australiano Alex de Minaur. Ma a che ora giocherà Jannik Sinner? Gli organizzatori lo comunicheranno nel tardo pomeriggio odierno, le opzioni sono due: secondo incontro a partire dalle ore 13.00 oppure secondo incontro a partire dalle ore 20.00.

Il campione in carica di Wimbledon si è lamentato che il programma serale inizia troppo tardi e che le partite si concludono dopo mezzanotte (come è successo negli ultimi due giorni): lo ascolteranno e lo faranno giocare nel pomeriggio oppure pensare ai biglietti e ai propri interessi piazzandolo sotto i riflettori?

QUANDO GIOCA SINNER I QUARTI A MADRID

Mercoledì 29 aprile: o secondo match dalle ore 13.00 o secondo match dalle ore 20.00.

CONTRO CHI GIOCA SINNER I QUARTI A MADRID? PROSSIMO AVVERSARIO

Il vincente del confronto tra il ceco Vit Kopriva e lo spagnolo Rafael Jodar.