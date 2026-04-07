Filippo Ganna firma la grande rimonta nel ranking UCI. Italia resta sesta, un nuovo italiano in top-20. Pogacar padrone

L’Italia resta al sesto posto nel ranking UCI per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Dopo il Giro delle Fiandre, il Bel Paese ha conservato la sua propria posizione con un distacco di 377 punti nei confronti della Gran Bretagna e un ritardo di 1.449 lunghezze dalla terza piazza occupata dalla Francia, mentre il Belgio continua a dettare legge davanti alla Danimarca. L’unico avvicendamento in top-10 è il sorpasso dei Paesi Bassi sull’Australia in settima piazza, seguiti da USA e Messico.

Tadej Pogacar ha replicato il trionfo al Giro delle Fiandre e continua a primeggiare nella graduatoria, nonostante una detrazione di 25 punti per avere commesso un’irregolarità alla Ronde. Alle sue spalle restano, nell’ordine, il danese Jonas Vingegaard, il messicano Isaac Del Toro, il belga Remco Evenepoel e il britannico Tom Pidcock, mentre il portoghese Joao Almeida ha superato il danese Mads Pedersen. La top-10 è chiusa dall’olandese Mathieu van der Poel e dai belgi Wout van Aert e Jasper Philipsen.

Giulio Ciccone resta il migliore degli italiani (14mo), Christian Scaroni guadagna un paio di posizioni e rientra in top-20 (19mo), Giulio Pellizzari rimane in 25ma piazza, seguito da Antonio Tiberi (40mo, -1), Jonathan Milan (44mo, stabile), Simone Velasco (59mo, -5), Matteo Trentin (66mo, -2). Filippo Ganna recupera ben 22 posizioni grazie al suo trionfo alla Attraverso le Fiandre e risale al 77mo posto, dietro a Lorenzo Fortunato (69mo, stabile) e Diego Ulissi (75mo, +1).

RANKING UCI (AL 7 APRILE)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.635

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.885,14

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.789

4. Remco Evenepoel (Belgio) 5.625,86

5. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 4.335,38

6. Joao Almeida (Portogallo) 4.081,5

7. Mads Pedersen (Danimarca) 3.944,88

8. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.693

9. Wout van Aert (Belgio) 3.560

10. Jasper Philipsen (Belgio) 3.174

RANKING UCI ITALIANI (TOP-100)

14. Giulio Ciccone 2.625,88

19. Christian Scaroni 2.495

25. Giulio Pellizzari 2.178

40. Antonio Tiberi 1.619,5

44. Jonathan Milan 1.529

59. Simone Velasco 1.297

66. Matteo Trentin 1.201,14

69. Lorenzo Fortunato 1.161

75. Diego Ulissi 1.063

77. Filippo Ganna 1.040,83

81. Andrea Vendrame 958

88. Damiano Caruso 908

97. Luca Mozzato 867

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 20.732,19

2. Danimarca 17.844,73

3. Francia 15.557,9

4. Slovenia 15.110

5. Gran Bretagna 14.383,14

6. Italia 14.106,52

7. Paesi Bassi 11.008,72

8. Australia 10.928,5

9. USA 9.663,04

10. Messico 7.916,29