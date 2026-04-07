Scheldeprijs 2026: Philipsen sfida Groenewegen nella classica volata belga

Appuntamento tradizionale tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, spazio a quello che in passato era chiamato il Mondiale dei velocisti, la Scheldeprijs, in scena domani per la sua edizione numero 114.

PERCORSO

Partenza da Terneuzen ed arrivo in quel di Schoten dopo 205,2 chilometri, difficoltà altimetriche prossime allo zero. L’unica insidia che troveranno i corridori nel circuito conclusivo sarà il breve tratto di pavé di Broekstraat (un chilometro e settecento metri), ma non dovrebbe creare difficoltà in vista della volata finale.

FAVORITI

Non mancano i velocisti di qualità all’appuntamento belga. Sulla carta dovrebbe essere sfida tra Jasper Philipsen, già vincitore della Gand-Wevelgem e pronto a lanciarsi verso la Parigi-Roubaix, e Dylan Groenewegen, che ha iniziato la stagione alla grande con la nuova maglia della Unibet Rose Rockets. Da seguire anche Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) e soprattutto un Tim Merlier che vuole tornare a timbrare il cartellino in questo 2026 ancora non esaltante.

ITALIANI

In casa azzurra il velocista su cui fare affidamento è sicuramente Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Non mancano i giovani, con Daniel Skerl (Bahrain – Victorious) che può ritagliarsi un ruolo da protagonista, mentre Alessio Magagnotti e Juan David Sierra dovranno supportare i propri capitani.