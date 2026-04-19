Scacchi: impresa Dehtiarov, Campione d’Europa da Maestro Internazionale! Sabino Brunello miglior italiano

Non era mai accaduto prima nella storia degli Europei individuali di scacchi: un Maestro Internazionale che batte tutti i Grandi Maestri e vince in questo modo la rassegna continentale. Riesce nell’impresa il classe 2008 ucraino Roman Dehtiarov, partito come numero 126 per ELO (di 2452 al via della manifestazione). Già campione nazionale nel 2024, Dehtiarov nell’ultimo turno attacca come un forsennato sull’ala di Re dello spagnolo David Anton Guijarro, uno dei quattro suoi compagni di viaggio a 8/10 prima di oggi, e lo costringe all’abbandono dopo 42 mosse.

Dehtiarov, che chiude a 9/11 e con una performance ELO di 2781 e variazione ELO di +46 (in pratica passa da 2452 a 2498), diventa il terzo ucraino a vincere gli Europei individuali dopo il leggendario Vasyl Ivanchuk nel 2004 e Alexander Moiseenko nel 2013. In ragione della conquista del titolo continentale, per lui c’è anche un ulteriore riconoscimento: come previsto dalle tabelle della FIDE, si garantisce automaticamente il titolo di Grande Maestro, senza passare dalle tre norme che risultano solitamente necessarie per tale traguardo. Patte per gli altri contendenti alla vittoria, gli azeri Nijat Abasov, Aydin Suleymanli e Mahammad Muradli, che finiscono in questo ordine secondo, terzo e quarto a 8,5/11.

Il novero dei primi 10 a 8/11 è così completato, a seguito degli spareggi tecnici: quinto il turco Ediz Gurel, sesto e settimo gli spagnoli David Anton Guijarro ed Eduarto Iturrizaga (che è venezuelano, ma gioca per la Spagna da diversi ani), ottavo il tedesco Alexander Donchenko, nono l’armeno Robert Hovhannisyan e decimo il georgiano Nikolozi Kacharava.

La partita con cui Sabino Brunello ha a lungo sperato di rientrare nei primi 50, e probabilmente anche 40, della classifica, è quella con il Maestro FIDE azero Shahin Valiyev, che però, nonostante un finale con materiale sbilanciato seppur equilibrato (Donna, Torre e due pedoni per l’italiano con il Bianco, Donna, Alfiere e quattro pedoni per l’azero con il Nero), riesce a reggere quasi sempre l’urto di una posizione capace di crollare da un attimo all’altro ed arriva la patta, non senza qualche rimpianto per Brunello, alla 50a mossa.

Lorenzo Lodici, contro la più classica delle Siciliane Najdorf impostata dal Maestro FIDE tedesco Jasper Holtel, gioca l’attacco Adams (6. h3) molto amato da Anand e Shirov, oltre che dall’uomo che il chioggiotto affrontò e batté in World Cup 2025. Al numero 1 d’Italia sfugge un paio di volte la strada per la vittoria, ma alla terza manda in porto tutto in un finale con tre pedoni in più a parità di Donna e Torre: abbandono del tedesco in 60 mosse. Finisce bene anche Luca Moroni contro l’altro Maestro FIDE tedesco Alberto Atoyan dopo una sfida tutta basta su un’arcinota linea della variante di cambio del Gambetto di Donna Rifiutato. Uscito di teoria alla 13a, Moroni si crea una posizione aggressiva, il che lo aiuta a pressare Atoyan anche in virtù degli oltre 40 minuti in più sull’orologio, fattore che alla fine condanna il tedesco a errori che gli costano la partita, considerato che il Bianco fa entrare Torre e Donna in ottava traversa. Abbandono in 43 mosse.

Perde in 38 mosse Francesco Bettalli, con il Nero contro il forte Grande Maestro ungherese Peter Acs, dopo aver sofferto fin dall’uscita dall’apertura (una Siciliana anche qui), ma il suo Europeo resta di ottimo livello ed è senza dubbio una nota positiva. Nicolas Perossa, contro l’ucraino Mykhailo Podolskyi, abbandona un attimo prima di subire scacco matto alla scacchiera dopo 50 mosse, mentre una cosa molto particolare accade nel derby tra Carlo Marzano e Neven Hercegovac. Succede, infatti, che non solo Hercegovac vince con il Nero dopo una furiosa battaglia di 119 mosse, ma riesce a farlo portando a compimento uno dei finali più difficili e affascinanti degli scacchi: Re, Cavallo e Alfiere contro Re.

Questa la classifica degli azzurri, comprensiva tra parentesi di punteggio, performance e variazione ELO dal precedente definitivi: 54° Brunello (7/11, 2582, +10 da 2516), 91° Lodici (6,5/11, 2516, -11 da 2601), 121° Moroni (6,5/11, 2474, -10 da 2551), 224° Bettalli (5,5/11, 2426, +12 da 2358), 230° Hercegovac (5,5/11, 2219, -18 da 2325), 302° Perossa (5/11, 2237, -30 da 2362), 374° Marzano (4,5/11, 2077, -10 da 2108). Nessun italiano si è qualificato per la World Cup 2027, obiettivo raggiunto dai primi 20 classificati. Ci sarà un ulteriore tentativo possibile nell’edizione del prossimo anno.

Una nota finale sul nuovo Campione d’Europa la regala, tramite il suo account X (ex Twitter), Pavel Eljanov, una delle figure fondamentali degli scacchi in Ucraina: quando la Russia invase l’Ucraina nel 2022, Eljanov tentò di aiutare diverse famiglie nell’andare in Europa (specialmente in Inghilterra). In un caso, un quattordicenne di Kharkiv rifiutò di andarsene all’ultimo momento perché non voleva abbandonare suo padre, in uno dei luoghi in quel momento più pericolosi del Paese. Quel ragazzo era Roman Dehtiarov. Ed Eljanov chiude idealmente: “Non per nulla la nostra Kharkiv è chiamata la città del cemento armato!“.