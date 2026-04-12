Scacchi: Lorenzo Lodici nel gruppo di testa agli Europei! Patte importanti per Moroni e Brunello

Molto interessante, anche e soprattutto in casa Italia, la quinta giornata degli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia. Per Lorenzo Lodici, infatti, arriva il ritorno in vetta con 4,5/5 in un sestetto che comprende il venezuelano in gara per la Spagna Eduardo Iturrizaga, l’armeno Robert Hovhannisyan, il turco Isik Can, il francese Maxime Lagarde e l’islandese Vignir Vatnar Stefansson.

Molto bella la vittoria che Lodici mette a segno sul georgiano Giga Quparadze, in cui, sugli sviluppi di una Siciliana nella quale l’arrocco del Nero finisce attaccato in maniera pesante, tutti i pezzi vanno a infilarsi nella spedizione contro il pedone g7 del Nero, che finisce per diventare bersaglio e insieme limite, perché quando, alla 33a mossa, arriva Tg6 si capisce che la perdita di qualità è inevitabile assieme al matto. E assieme all’abbandono.

Gioca molto bene anche Sabino Brunello, che sfodera la Difesa Philidor contro il danese Jonas Buhl Bjerre (ELO 2623, con il nostro che è a 2516 attualmente): non c’è praticamente nessuna chance per lui ed è importante per l’azzurro questo mezzo punto. Come lo è quello che strappa, dopo una partita difficilissima, Luca Moroni contro il talentuoso ucraino classe 2009 Artem Dyachuk, un rampante Maestro FIDE che, però, dopo essere riuscito a confondere il Grande Maestro di Desio in un difficile finalenon trova la combinazione vincente e si vede costretto alla patta. Tanto per Brunello quanto per Moroni ora il punteggio è 4/5, nel gruppone dal 7° al 50° posto (ma, per spareggio tecnico, sono rispettivamente 12° e 13°).

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Francesco Bettalli patta (pur con una chance nel finale di Donne) contro il polacco Radoslaw Psyk, mentre Neven Hercegovac perde con il Nero contro lo sloveno Matic Lavrencic. Vince dopo un finale particolarmente lungo Nicolas Perossa sul polacco Olaf Gradalski, infine perde Carlo Marzano con il ceco David Martirosyan. La classifica vede al momento Bettalli 134° e Perossa 196° a 3/5, poi Hercegovac 261° a 2,5/5 e Marzano 421° a 1,5/5.

Così gli accoppiamenti azzurri del 6° turno di domani secondo la sequenza Bianco-Nero: Lodici-Vignir Vatnar Stefansson (Islanda), Brunello-Shant Sargsyan (Armenia), Erik Blmoqvist (Svezia)-Moroni, Perossa-Radoslaw Psyk (Polonia), Bettalli-Diego Macias Pino (Spagna), Hercegovac-Camille Blanquet (Francia), Marzano-Francisco Marcos Herrero (Spagna).