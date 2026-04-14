Scacchi: agli Europei riscatto di Lodici, impresa Bettalli. Brunello e Moroni sconfitti

Settima giornata di brividi, di riscatti e di partite finite in modo inaspettato. Così si può definire il lato italiano di oggi agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, Polonia. Per il momento basti dire che i fatti odierni portano quattro giocatori al comando: Aydin Suleymanli (Azerbaigian), Nikolozi Kacharava (Georgia), Jan Malek (Polonia) e David Anton (Spagna).

Lorenzo Lodici fa ora parte del gruppone che va dal 5° al 26° posto a 5,5. Per il numero 1 d’Italia, dopo la sconfitta di ieri, una vittoria in grande stile sul diciassettenne ingese Shreyas Royal, senza dubbio alcuno altamente talentuoso, ma che in questo caso, con una partita già abbastanza complessa nei suoi squilibri di materiale, mette a Lodici sul piatto d’argento il punto intero. Momento chiave la 34a mossa, in cui arriva Df5 di Royal col Bianco, probabilmente pensando a uno scacco perpetuo che non c’è. A quel punto Lodici guadagna una Torre intera e, alla fine di tutto, si trova con un Cavallo in più, vincendo per abbandono alla 43a mossa.

Il grande nome che spicca per l’Italia oggi è quello del Maestro Internazionale Francesco Bettalli. Il ventunenne senese compie una vera impresa, la più bella del giorno, e non solo perché batte il Grande Maestro polacco Michal Olszewski, ma per come lo fa. Trovatosi a un nonnulla dalla sconfitta dopo 29 mosse, Bettalli sfrutta il fatto che il suo avversario non capisce come chiudere i conti in una posizione stranissima: Donna, Torre e cinque pedoni contro Donna, Torre, Alfiere e tre pedoni. L’occupazione della settima traversa qui non basta, perciò lentamente Olszewski si ritrova in un finale scomodissimo di Torre e quattro pedoni contro Torre, Alfiere e pedone (oltre ai due Re, ovviamente). Il polacco cade su 61. g5, un’incauta spinta di pedone che apre il fianco a una veloce combinazione di matto da parte del Nero che causa l’abbandono alla 63a. Bettalli va così a quota 5 punti, qualcosa di forse insperato a inizio torneo.

C’è ora da parlare degli altri due Grandi Maestri italiani. La sconfitta di Sabino Brunello contro il corso Marc’Andria Maurizzi, già nella storia perché è stato il più giovane giocatore di Francia ad ottenere il titolo di Grande Maestro, ha un che di prevedibile, ma rimane il fatto che Brunello, con il Nero, alla 20a mossa tenta un sacrificio di Alfiere per due pedoni che lo porta in posizione inferiore e a una difesa difficile che non riesce. Risultato: abbandono alla 50a. Drammatico, invece, quanto accade a Luca Moroni con l’israeliano Benny Aizenberg. Il Grande Maestro di Desio, in posizione completamente pari, alla 25a mossa compie uno svarione di quelli che capitano, ma non dovrebbero mai capitare: lascia una Torre secca in presa. Abbandono istantaneo.

Questi i risultati degli azzurri rimanenti: nettamente sconfitto Nicolas Perossa contro il georgiano Luka Paichadze, patta con grande occasione sprecata (a corto di tempo, va detto) per Neven Hercegovac contro l’altro georgiano Noe Tutisani e, infine, patta senza chissà quali squilli di tromba tra Carlo Marzano e l’israeliano Yehonatan Azoulay.

Questa la situazione di classifica degli azzurri: Lodici 14° nel gruppone a 5,5/7, Bettalli 55° in quello a 5/7, Brunello 62° e Moroni 65° in quello a 4,5/7, Hercegovac 184° in quello a 4/7, Perossa 241° in quello a 3,5/7 e infine Marzano 373° in quello a 3.

Così per i nostri giocatori l’ottavo turno, sempre tenendo in considerazione l’ordine Bianco-Nero: Roman Dehtiarov (Ucraina)-Lodici, Bettalli-Gergely Kantor (Ucraina), Andre Ventura Sousa (Portogallo)-Moroni, Brunello-Huseyin Can Agdelen (Turchia), Hercegovac-Juraj Druska (Slovacchia), Perossa-Dana Kochavi (Israele), Marzano-Igor Musial (Polonia)