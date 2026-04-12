Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Montecarlo? Superato Alcaraz in testa alla classifica dei Premi!

Jannik Sinner sta vivendo uno stato di forma semplicemente spettacolare e nelle ultime cinque settimane ha vinto i tre tornei a cui ha preso parte, prodigandosi in un filotto da brividi che lo ha riportato a essere il numero 1 del mondo. Dopo aver firmato il sempre speciale Sunshine Double, imponendosi nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, il fuoriclasse altoatesino ha dettato legge anche al Masters 1000 di Montecarlo, completando un tris riuscito in era Open soltanto al serbo Novak Djokovic.

Dopo la doppietta sul cemento statunitense nel mese di marzo, l’azzurro ha incominciato aprile col sorriso, riuscendo a primeggiare anche sulla terra rossa del Principato, battendo tra l’altro il grande rivale Carlos Alcaraz in una finale fortemente condizionata dal vento e chiusa in suo favore con il punteggio di 7-6 (5), 6-3. Il 24enne è così tornato in testa al ranking ATP, scavalcando proprio l’iberico per 170 lunghezze (13.400 punti contro 13.240) e lanciandosi così verso gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, secondo Slam della stagione dove lo scorso anno non sfruttò tre match-point nell’atto conclusivo.

Il risultato odierno ha un peso enorme sotto il profilo agonistico e sportivo, ma è interessante valutare anche l’aspetto economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al Masters 1000 di Montecarlo? L’assegno garantito dagli organizzatori è pari a 974.370 euro, poi a questa cifra si aggiungeranno gli emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti, ma di cui non si ha conoscenza a livello ufficiale. Grazie a questo risultato Sinner ha guadagnato 4,35 milioni di dollari statunitensi in stagione (circa 3,71 milioni di euro) e si è così issato in testa al Prize Money Ranking (la classifica dei premi), appena davanti a Carlos Alcaraz, fermo a 4,27 milioni di dollari.

MONTEPREMI JANNIK SINNER ATP MONTECARLO

974.370 euro.

MONTEPREMI JANNIK SINNER IN STAGIONE

4,35 milioni di dollari statunitensi in stagione (circa 3,71 milioni di euro): è in testa al Prize Money Ranking (la classifica dei premi), appena davanti a Carlos Alcaraz, fermo a 4,27 milioni di dollari.