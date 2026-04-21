Quando gioca Sinner a Madrid? Definiti il giorno del debutto e le date dei turni successivi

Jannik Sinner attende di conoscere quale sarà l’avversario per il suo debutto al Masters 1000 di Madrid: sarà sicuramente un qualificato (un lucky loser), visto che il suo rivale per il secondo turno sulla terra rossa della capitale spagnola uscirà da un confronto tra due giocatori provenienti dal tabellone preliminari (o che hanno perso una partita e sono stati ripescati per forfait altrui). Bisognerà ancora aspettare per sapere l’identità del primo ostacolo sulla strada del fuoriclasse altoatesino, ma intanto è stata resa nota la data dell’esordio del tennista italiano sul mattone tritato iberico.

Il numero 1 del mondo scenderà in campo nella giornata di venerdì 24 aprile, l’ordine di gioco verrà svelato soltanto nel pomeriggio di giovedì. I conti sono presto fatti: il primo turno della parte di tabellone in cui è stato inserito l’azzurro si disputerà mercoledì 22 aprile, il secondo turno sarà programmato per due giorni più tardi ed ecco dunque svelato il giorno in cui rivedremo all’opera il nostro portacolori dopo il trionfo conseguito al Masters 1000 di Montecarlo.

La programmazione successiva per Jannik Sinner alla Caja Magica sarà la seguente: eventualmente terzo turno nella giornata di domenica 26 aprile, eventuale ottavo di finale martedì 28 aprile, eventuale quarti di finale mercoledì 29 aprile, eventuale semifinale venerdì 1° maggio, eventuale finale domenica 3 maggio.

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER A MADRID

Secondo turno: venerdì 24 aprile.

Eventuale terzo turno: domenica 26 aprile.

Eventuale ottavi di finale: martedì 28 aprile.

Eventuale quarti di finale: mercoledì 29 aprile.

Eventuale semifinale: venerdì 1° maggio.

Eventuale finale: domenica 3 maggio.