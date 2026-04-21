Jannik Sinner torna ad allenarsi a Madrid: training con un argentino che conosce piuttosto bene…

Dopo un giorno di riposo in cui si è potuto concedere anche una serata di gala ai Laureus World Sports Awards, Jannik Sinner riprende il lavoro nella preparazione al Masters1000 di Madrid. Un torneo che risente di diverse defezioni, tra cui quelle del serbo Novak Djokovic e dello spagnolo Carlos Alcaraz (presenti nella cerimonia citata e con Carlitos premiato in qualità di miglior atleta del 2025).

Sinner vuol dare continuità di risultati, dopo aver impressionato nelle ultime 5 settimane. L’azzurro, infatti, ha messo in fila i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo, un tripletta che solo Djokovic nel 2015 era stato in grado di realizzare. Nel mirino c’è poi il quinto successo consecutivo nei “1000”, sulla terra rossa madrilena che non gli ha mai sorriso particolarmente.

“Stiamo provando a giocare un buon tennis qui a Madrid, che è un campo totalmente diverso da tutti gli altri essendo in altura e con la palla che vola. Cercherò di fare il meglio qui per essere pronto a Roma e poi soprattutto a Parigi, che è l’appuntamento più importante“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’altoatesino, a margine della cerimonia dei Laureus World Sports Awards.

Un Sinner che due giorni fa aveva iniziato la sua preparazione sul campo “Manolo Santana”, allenandosi poco meno di 90′ con l’argentino Tirante e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lamentando un piccolo fastidio alla spalla sinistra. Nulla di preoccupante sembrerebbe e l’allenamento previsto quest’oggi alle ore 15:00 con l’altro argentino Francisco Cerundolo è una conferma.

Jannik si allenerà sul campo-10 col sudamericano dalle 15:00 alle 16:30. Un arco temporale in cui provare varie situazioni di gioco e forse effettuare anche un set di prova. Cerundolo che su questi campi si è spesso trovato bene, citando la semifinale raggiunta l’anno scorso. Un training utile per consentire al pusterese di trovare il giusto feeling in vista dell’esordio che sarà venerdì 24 o sabato 25 aprile.