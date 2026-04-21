Come può cambiare il ranking di Jannik Sinner a Madrid? Tutti gli scenari di classifica e il vantaggio su Alcaraz

Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo almeno fino a lunedì 18 maggio, quando verrà aggiornato il ranking ATP al termine degli Internazionali d’Italia. Il fuoriclasse altoatesino ha riconquistato lo scettro dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo ed è certo di rimanere al comando della graduatoria internazionale per un altro mese, visto che lo spagnolo non parteciperà all’imminente torneo di Madrid e potrebbe scavalcare l’azzurro soltanto a Roma.

Ammesso che il suo grande rivale si cimenti effettivamente sulla terra rossa del Foro Italico, considerando i problemi fisici al polso che mettono in dubbio addirittura la partecipazione al Roland Garros, che scatterà domenica 24 maggio sul mattone tritato di Parigi, dove sarà chiamato a difendere il titolo. Il tennista italiano attualmente primeggia con 390 punti di vantaggio su Alcaraz e ora può rafforzare il proprio status di numero 1, visto che giocherà a Madrid a differenza del rivale.

Quale potrebbe dunque essere il vantaggio di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz dopo Madrid? Si va da un minimo di 400 punti in caso di eliminazione al debutto a un massimo di 1.390 punti nel caso in cui l’azzurro dovesse trionfare alla Caja Magica. La progressione del vantaggio turno per turno: 400 con il secondo turno, 440 con il terzo, 490 con gli ottavi, 590 con i quarti, 790 con la semifinale, 1.040 con la finale e appunto 1.390 con la vittoria.

POSSIBILE VANTAGGIO SINNER SU ALCARAZ DOPO MADRID

Secondo turno: vantaggio di 400 punti.

Terzo turno: vantaggio di 440 punti.

Ottavi di finale: vantaggio di 490 punti.

Quarti di finale: vantaggio di 590 punti.

Semifinale: vantaggio di 790 punti.

Finale: vantaggio di 1.040 punti.

Vittoria: vantaggio di 1.390 punti.

RANKING E PUNTI JANNIK SINNER MADRID

Secondo turno: ne guadagna 10. Primo con 13.360 punti.

Terzo turno: ne guadagna 50. Primo con 13.400 punti.

Ottavi di finale: ne guadagna 100. Primo con 13.450 punti.

Quarti di finale: ne guadagna 200. Primo con 13.550 punti.

Semifinale: ne guadagna 400. Primo con 13.750 punti.

Finale: ne guadagna 650. Primo con 14.000 punti.

Vittoria: ne guadagna 1.000. Primo con 14.350 punti.