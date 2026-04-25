Perché Jorge Martin si è ritirato nella Sprint di Jerez. E in gara sarà penalizzato…

Si mangia le mani Jorge Martin al termine della Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad una gara spettacolare con la pioggia che, arrivata nelle ultime battute della corsa, ha ribaltato ogni scenario tra errori e cadute.

La vittoria è andata a Marc Marquez che, nonostante una caduta quando era apparsa la pioggia, ha cambiato moto e ha preceduto Pecco Bagnaia per 3.0 secondi dopo un bel duello, mentre completa il podio Franco Morbidelli a 7.4. Quarta posizione per Brad Binder a 8.7, quinta per Fabio Di Giannantonio a 9.2, mentre è sesto Raul Fernandez a 11.9. Settimo Fabio Quartararo a 13.5, ottavo Johann Zarco a 14.5, nono Luca Marini a 15.7 mentre completa la top10 Alex Rins a 15.8.

Il padrone di casa, tuttavia, era già uscito di scena e non per colpa sua. Dopo una manciata di giri, infatti, i freni anteriori della sua Aprilia sono letteralmente andati in fiamme con il disco che era arroventato e non ha permesso a “Martinator” di proseguire la sua gara. Un colpo di sfortuna non da poco per il campione del mondo 2024 che, giova ricordarlo, aveva trionfato nel sabato di Austin. Oggi, invece, la buona sorte ha girato le spalle a Martin che rimane però comodamente secondo in classifica generale a 4 lunghezze da Marco Bezzecchi, caduto nel finale di gara.

Le brutte notizie per il nativo di Madrid, tuttavia, non sono finite qui. Nella giornata di ieri, infatti, si è beccato una penalizzazione per la gara di domani (il via sarà fissato alle ore 14.00) per un impeding. Saranno ben 3 le posizioni che dovrà scontare nello schieramento di partenza. Da settimo quindi passerà in decima posizione ovvero in quarta fila. Non propriamente il modo giusto per iniziare una gara che potrebbe essere fondamentale per questa prima parte di campionato.