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Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci prova
Tutto pronto per l’Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. Non ci sono salite, ma c’è il pavé, un avversario davvero ostico per i corridori. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e i favoriti della terza Classica Monumento stagionale.
PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026
Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti che verranno percorsi a velocità folli dai corridori. Poi si comincia: primo tratto di pietre da Troisvilles a Inchye da lì in poi non ci sarà un attimo di pausa. Dopo 150 chilometri il primo momento decisivo: prima il tratto di Haveluy – Wallers, successivamente la leggendaria Foresta di Arenberg. La corsa sarà esplosa, ma le pietre non sono ancora finite, anzi. Dopo 200 chilometri Auchy-lez-Orchies – Bersée anticipa un altro tratto a cinque stelle, quello di Mons-en-Pévèle. Se la situazione non sarà ancora definita i corridori dovranno stare attenti anche al quartultimo tratto, il Carrefour de l’Arbre. Da lì in poi gli ultimi tratti più semplici per lanciarsi verso il Velodromo.
TUTTI I SETTORI DI PAVÉ
|#
|KM
|NOME SETTORE
|LUNGHEZZA
|DIFFICOLTÀ
|30
|95,8
|Troisvilles – Inchy
|2,2 km
|***
|29
|102,3
|Viesly – Quiévy
|1,8 km
|***
|28
|104,9
|Quiévy – Fontaine au Tertre
|3,7 km
|****
|27
|111,1
|Viesly – Briastre
|3 km
|***
|26
|114,9
|Briastre
|0,8 km
|***
|25
|123,7
|Solesmes – Haussy
|0,8 km
|**
|24
|130,5
|Saulzoir – Verchain-Maugré
|1,2 km
|**
|23
|134,9
|Verchain-Maugré – Quérénaing
|1,6 km
|***
|22
|135,5
|Quérénaing – Maing
|2,5 km
|***
|21
|140,7
|Maing – Monchaux-sur-Écaillon
|1,6 km
|***
|20
|153,6
|Haveluy – Wallers
|2,5 km
|****
|19
|163
|Trouée d’Arenberg
|2,3 km
|*****
|18
|169,1
|Wallers – Hélesmes
|1,6 km
|***
|17
|175,9
|Hornaing – Wandignies
|3,7 km
|****
|16
|183,3
|Warlaing – Brillon
|2,4 km
|***
|15
|186,8
|Tilloy – Sars-et-Rosières
|2,4 km
|****
|14
|193,2
|Beuvry-la-Forêt – Orchies
|1,4 km
|***
|13
|198,2
|Orchies
|1,7 km
|***
|12
|204,3
|Auchy-lez-Orchies – Bersée
|2,7 km
|****
|11
|209,7
|Mons-en-Pévèle
|3,0 km
|*****
|10
|215,7
|Mérignies – Avelin
|0,7 km
|**
|9
|219,1
|Pont-Thibaut – Ennevelin
|1,4 km
|***
|8
|224,5
|Templeuve (L’Épinette)
|0,2 km
|*
|8
|225,1
|Templeuve (Moulin-de-Vertain)
|0,5 km
|**
|7
|231,5
|Cysoing – Bourghelles
|1,3 km
|***
|6
|234
|Bourghelles – Wannehain
|1,1 km
|***
|5
|238,4
|Camphin-en-Pévèle
|1,8 km
|****
|4
|241,2
|Carrefour de l’Arbre
|2,1 km
|*****
|3
|243,5
|Gruson
|1,1 km
|**
|2
|250,2
|Willems – Hem
|1,4 km
|**
|1
|256,9
|Roubaix (Espace Charles Crupelandt)
|0,3 km
|*
FAVORITI
La condizione messa in mostra da Tadej Pogacar tra Sanremo e Fiandre è devastante. Sembra essere lui il favorito numero uno per il successo, anche se il percorso non è il più favorevole: lo sloveno va a caccia della chiusura del cerchio nelle Monumento (manca solo la Roubaix) e vuole provare il record del 5/5 in un anno. A provare a contrastarlo ovviamente Mathieu van der Poel, sulle strade più amate: sulle pietre il neerlandese è devastante, vanta tre successi all’Inferno del Nord e va per il poker (per raggiungere i più vincenti Boonen e De Vlaeminck). Ovviamente subito dietro partono Wout van Aert, che proverà a battere la tanta sfortuna avuta in carriera, e Mads Pedersen, due specialisti delle pietre. In casa Italia si sogna in grande: Filippo Ganna ha tutte le carte in regola per giocarsi il successo e ci proverà in tutti i modi.