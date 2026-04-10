Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci prova

Tutto pronto per l’Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. Non ci sono salite, ma c’è il pavé, un avversario davvero ostico per i corridori. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e i favoriti della terza Classica Monumento stagionale.

PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026

Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti che verranno percorsi a velocità folli dai corridori. Poi si comincia: primo tratto di pietre da Troisvilles a Inchye da lì in poi non ci sarà un attimo di pausa. Dopo 150 chilometri il primo momento decisivo: prima il tratto di Haveluy – Wallers, successivamente la leggendaria Foresta di Arenberg. La corsa sarà esplosa, ma le pietre non sono ancora finite, anzi. Dopo 200 chilometri Auchy-lez-Orchies – Bersée anticipa un altro tratto a cinque stelle, quello di Mons-en-Pévèle. Se la situazione non sarà ancora definita i corridori dovranno stare attenti anche al quartultimo tratto, il Carrefour de l’Arbre. Da lì in poi gli ultimi tratti più semplici per lanciarsi verso il Velodromo.

TUTTI I SETTORI DI PAVÉ

# KM NOME SETTORE LUNGHEZZA DIFFICOLTÀ 30 95,8 Troisvilles – Inchy 2,2 km *** 29 102,3 Viesly – Quiévy 1,8 km *** 28 104,9 Quiévy – Fontaine au Tertre 3,7 km **** 27 111,1 Viesly – Briastre 3 km *** 26 114,9 Briastre 0,8 km *** 25 123,7 Solesmes – Haussy 0,8 km ** 24 130,5 Saulzoir – Verchain-Maugré 1,2 km ** 23 134,9 Verchain-Maugré – Quérénaing 1,6 km *** 22 135,5 Quérénaing – Maing 2,5 km *** 21 140,7 Maing – Monchaux-sur-Écaillon 1,6 km *** 20 153,6 Haveluy – Wallers 2,5 km **** 19 163 Trouée d’Arenberg 2,3 km ***** 18 169,1 Wallers – Hélesmes 1,6 km *** 17 175,9 Hornaing – Wandignies 3,7 km **** 16 183,3 Warlaing – Brillon 2,4 km *** 15 186,8 Tilloy – Sars-et-Rosières 2,4 km **** 14 193,2 Beuvry-la-Forêt – Orchies 1,4 km *** 13 198,2 Orchies 1,7 km *** 12 204,3 Auchy-lez-Orchies – Bersée 2,7 km **** 11 209,7 Mons-en-Pévèle 3,0 km ***** 10 215,7 Mérignies – Avelin 0,7 km ** 9 219,1 Pont-Thibaut – Ennevelin 1,4 km *** 8 224,5 Templeuve (L’Épinette) 0,2 km * 8 225,1 Templeuve (Moulin-de-Vertain) 0,5 km ** 7 231,5 Cysoing – Bourghelles 1,3 km *** 6 234 Bourghelles – Wannehain 1,1 km *** 5 238,4 Camphin-en-Pévèle 1,8 km **** 4 241,2 Carrefour de l’Arbre 2,1 km ***** 3 243,5 Gruson 1,1 km ** 2 250,2 Willems – Hem 1,4 km ** 1 256,9 Roubaix (Espace Charles Crupelandt) 0,3 km *

FAVORITI

La condizione messa in mostra da Tadej Pogacar tra Sanremo e Fiandre è devastante. Sembra essere lui il favorito numero uno per il successo, anche se il percorso non è il più favorevole: lo sloveno va a caccia della chiusura del cerchio nelle Monumento (manca solo la Roubaix) e vuole provare il record del 5/5 in un anno. A provare a contrastarlo ovviamente Mathieu van der Poel, sulle strade più amate: sulle pietre il neerlandese è devastante, vanta tre successi all’Inferno del Nord e va per il poker (per raggiungere i più vincenti Boonen e De Vlaeminck). Ovviamente subito dietro partono Wout van Aert, che proverà a battere la tanta sfortuna avuta in carriera, e Mads Pedersen, due specialisti delle pietre. In casa Italia si sogna in grande: Filippo Ganna ha tutte le carte in regola per giocarsi il successo e ci proverà in tutti i modi.