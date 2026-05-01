Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si ritira nella 10 km femminile a Golfo Aranci. Vince ancora Moesha Johnson

Si è conclusa la prima giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, ormai archiviata nell’album dei ricordi. Nello splendido scenario della Costa Smeralda, a Golfo Aranci, sono state le donne a chiudere il day-1 con la 10 km, distanza olimpica che ha premiato ancora una volta l’atleta più dominante di questo avvio di stagione.

Il riferimento è all’argento olimpico e campionessa del mondo in carica Moesha Johnson. In una prova condizionata dalle basse temperature dell’acqua, che hanno reso obbligatorio l’uso della muta, l’australiana ha completato la propria tripletta stagionale, imponendosi con autorità e conducendo la gara in solitaria.

Una cavalcata senza rivali, suggellata dal crono di 1h54’12″1. Johnson ha preceduto, come già accaduto nella tappa di Ibiza, la spagnola Angela Martínez Guillén, seconda in 1h54’37″2. A completare il podio è stata la francese Caroline Jouisse, già campionessa europea della 25 km a Roma 2022, che ha terminato in 1h54’38″6.

Grande attesa accompagnava la prova di Ginevra Taddeucci, argento mondiale a Singapore e bronzo olimpico. La toscana, tuttavia, è stata costretta al ritiro prima dell’arrivo, anche a causa di una condizione fisica non ottimale. La 28enne fiorentina, allenata da Giovanni Pistelli, ha sofferto le basse temperature e ha accusato una congestione, aggravata dall’utilizzo della muta, decidendo così di alzare bandiera bianca. La migliore tra le azzurre è stata quindi Giulia Berton, che ha concluso in 19ª posizione con il tempo di 1h56’28″3.

Grazie a questo successo, Johnson ha rafforzato la propria leadership nella classifica generale del circuito, salendo a quota 2400 punti. Alle sue spalle troviamo Martínez Guillén con 1750 punti e la tedesca Lea Boy con 1550. Taddeucci è esta posizione con 1150 punti.