Nuoto di fondo, Andrea Filadelli sul podio nella 10 km a Ibiza. Vince Betlehem, Paltrinieri lontano dal vertice

Nelle acque di Santa Eulària des Riu, nel nord-est di Ibiza, la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere ha regalato una 10 chilometri maschile intensa e combattuta fino alle ultime bracciate, confermando l’altissimo livello del circuito internazionale.

A imporsi è stato l’ungherese David Betlehem, bronzo olimpico, che ha chiuso in 1h52’39″9 al termine di una gara tiratissima. Alle sue spalle si è piazzato il francese Sacha Velly, secondo in 1h52’44″2, mentre l’Italia ha festeggiato il podio di Andrea Filadelli, terzo in 1h52’45″0. Il 25enne di Lavagna, allenato da Fabrizio Antonelli al Centro Federale di Ostia, si è così confermato protagonista a Ibiza dopo il successo ottenuto nel 2025, dimostrando continuità e solidità ad altissimo livello.

Appena fuori dal podio si è classificato Marcello Guidi, quarto in 1h52’47″9, davanti a Pasquale Giordano, quinto in 1h52’51″0. Più indietro Ivan Giovannoni, settimo con il tempo di 1h52’54″7, in una gara che ha visto un gruppo compatto e distacchi minimi tra i migliori.

Ha chiuso invece al diciannovesimo posto Gregorio Paltrinieri, in 1h53’03″7, al termine di una prova che si inserisce in una fase particolare della sua stagione. Il campione azzurro, tra i più attesi alla vigilia, ha affrontato infatti un momento di transizione tra piscina e acque libere: dopo aver dichiarato, all’indomani di Parigi 2024, la volontà di concentrare le proprie energie sul fondo, ha recentemente fatto ritorno in vasca ai campionati italiani di Riccione, dove ha conquistato il titolo nei 1500 stile libero in 14’58”03.

Il programma della tappa di Ibiza proseguirà domani con la 3 km knockout, prevista alle 9:00 la prova femminile e alle 11:00 quella maschile. Successivamente, il circuito si sposterà in Italia, in Costa Smeralda, per il terzo appuntamento stagionale in programma a Golfo Aranci il 1° e 2 maggio.