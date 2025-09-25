Italia ombelico del ciclismo! I Super Mondiali 2031 in Trentino: strada, pista, mountain bike per uno show storico

L’Italia ospiterà i Mondiali 2031 di ciclismo. La rassegna iridata in programma tra sei anni è stata assegnata al Trentino nel corso del Congresso dell’Unione Ciclistica Internazionale andato in scena a Kigali (Ruanda), dove nel corso di questa settimana vengono messe in palio le maglie arcobaleno su strada. Attenzione: si tratta di un Super Mondiale, dunque ci sarà spazio per strada, pista, mountain bike, BMX, paraciclismo, l’unico assente sarà il ciclocross.

L’edizione speciale è una novità del panorama internazionale: ha debuttato in Scozia nel 2023, verrà replicata nel 2027 in Alta Savoia e appunto nel 2031 nel Bel Paese. Trento sarà la cornice delle prove su strada (si disputarono anche gli Europei 2021, vinti da Sonny Colbrelli con una volata a due su Remco Evenepoel). La Val di Sole si farà trovare pronta per la mountain bike come da sua tradizione, mentre per la BMX e la pista si dovrebbe andare fuori Regione: nel primo caso a Verona e nel secondo nel velodromo ancora in costruzione di Spresiano (in provincia di Treviso).

Non finisce qui: i Mondiali 2029 di ciclocross si disputeranno a Treviso, mentre quelli 2030 di mountain bike a Selva di Val Gardena. I Mondiali su strada torneranno così in Italia dopo l’edizione del 2020 disputata a Imola, quelli su pista si faranno rivedere alle nostre latitudini dopo l’edizione del 1994 a Palermo, quelli di mountain bike dopo l’edizione del 2026 prevista in Val di Sole.