MotoGP, statistiche GP Spagna 2026. Ci sarà la ‘Reconquista’ di Marc Marquez dopo 7 anni?

La MotoGP sbarca in Europa, dove resterà ininterrottamente per cinque mesi. Il fine settimana del 24-26 aprile vedrà i centauri impegnati nel Gran Premio di Spagna, che come d’abitudine sarà organizzato dall’autodromo di Jerez de la Frontera. Per la verità, inizialmente l’appuntamento era itinerante, ma si è stanziato in Andalusia ormai da quattro decenni.

Il circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto ha ospitato ogni GP di Spagna dal 1987 a oggi (eccezion fatta per quello del 1988). In questo 2026, il serpeggiante tracciato iberico organizzerà la sua quarantunesima corsa iridata, poiché alle 39 “canoniche” bisogna aggiungere l’estemporaneo “GP dell’Expo92”, disputato nel 1988, e l’escamotage del “GP di Andalusia” del 2020.

Dunque, al fine di esporre “i precedenti”, è doveroso ragionare sul contesto, riferendoci al circuito di Jerez de la Frontera, rimasto sostanzialmente invariato nel corso degli anni, e non al GP di Spagna tout-court, i cui connotati sono cambiati radicalmente con il passare delle epoche.

JEREZ DE LA FRONTERA – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7)

Il Dottore ha trionfato nel 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016

Piloti in attività con vittorie a Jerez de la Frontera:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018, 2019}

3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023, 2024}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2020}

1 – MILLER Jack (AUS) {2021}

1 – MARQUEZ Alex (ESP) {2025}

Italiani vincitori a Jerez de la Frontera:

ROSSI Valentino (2001, 02, 03, 05, 07, 09, 16)

CAPIROSSI Loris (2006)

BAGNAIA Francesco (2022, 2023, 2024)

Moto vincitrici a Jerez de la Frontera:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

22 – HONDA (1987, 2019)

10 – YAMAHA (1988, 2020)

6 – DUCATI (2006, 2025)

2 – SUZUKI (1993, 2000)

Piloti vincitori con moto differenti:

LAWSON Eddie (Yamaha 1; Honda 1)

ROSSI Valentino (Honda 3; Yamaha 4)

Record di vittorie consecutive:

3 – CRIVILLÈ Alex (1997, 1998, 1999)

3 – ROSSI Valentino (2001, 2002, 2003)

3 – BAGNAIA Francesco (2022, 2023, 2024)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – BINDER Brad (Ktm)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Jerez de la Frontera:

5 – QUARTARARO Fabio (FRA) {‘19, ‘20, ‘20, ‘21, ‘25}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2024}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022}

È più impressionante constatare come Marquez sia stato capace di risultare il più rapido sul giro secco a un decennio di distanza tra la prima e la seconda volta, oppure la clamorosa capacità di Quartararo di “stampare” pole anche in momenti difficili della sua carriera?

JEREZ DE LA FRONTERA – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni [ESP]

2011 – IANNONE Andrea [ITA]

2012 – ESPARGARO’ Pol [ESP]

2013 – RABAT Tito [ESP]

2014 – KALLIO Mika [FIN]

2015 – FOLGER Jonas [GER]

2016 – LOWES Sam [GBR]

2017 – MARQUEZ Alex [ESP]

2018 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2019 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2020 – MARINI Luca [ITA] {GP Spagna}

2020 – BASTIANINI Enea [ITA] {GP Andalusia}

2021 – DI GIANNANTONIO Fabio [ITA]

2022 – OGURA Ai [JPN]

2023 – LOWES Sam [GBR]

2024 – ALDEGUER Fermìn [ESP]

2025 – GONZALEZ Manuel [ESP]

Lorenzo Baldassarri può vantarsi di essere l’unico centauro ad aver bissato una propria affermazione. Sono peraltro ben 6 le vittorie italiane (alle due appena citate bisogna aggiungere quelle di Andrea Iannone, Luca Marini, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio). Il nostro Paese è però stato raggiunto dalla Spagna proprio lo scorso anno.

JEREZ DE LA FRONTERA – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – FENATI Romano [ITA]

2013 – VIÑALES Maverick [ESP]

2014 – FENATI Romano [ITA]

2015 – KENT Danny [GBR]

2016 – BINDER Brad [RSA]

2017 – CANET Aròn [ESP]

2018 – ÖTTL Philipp [GER]

2019 – ANTONELLI Niccolò [ITA]

2020 – ARENAS Albert [ESP] {GP Spagna}

2020 – SUZUKI Tatsuki [JPN] {GP Andalusia}

2021 – ACOSTA Pedro [ESP]

2022 – GUEVARA Izan [ESP]

2023 – ORTOLA’ Ivan [ESP]

2024 – VEIJER Collin [NED]

2025 – RUEDA José Antonio [ESP]

Anche nella classe minore, il solo pilota capace di ripetersi è un italiano, ovverosia Romano Fenati (2012, 2014), seguito da Niccolò Antonelli (2019). Nella prima categoria formativa, la Spagna domina marcatamente con ben 7 successi, cinque dei quali giunti nel post-pandemia.