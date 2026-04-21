MotoGP, Jorge Martin: “Ad Jerez sarà un weekend impegnativo, dobbiamo confermare le sensazioni positive”

Dopo circa un mese di assenza, la MotoGP è pronta a fare ad Jerez il suo ritorno. Dal 24 al 26 aprile andrà infatti in scena il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La situazione al termine del GP degli Stati Uniti vede in testa alla classifica piloti Marco Bezzecchi, autore in sella alla sua Aprilia di un inizio di stagione promettente.

Il team italiano ha la convinzione di poter finalmente costruire qualcosa di grande dopo i grandi risultati ottenuti fin ora. Quattro delle sei gare disputate fino a questo momento (contando anche le Sprint) sono infatti state conquistate dai piloti della Casa di Noale. Ora però bisogna superare il primo test europeo per continuare a stupire e guardare con fiducia al futuro.

L’Aprilia può contare quest’anno anche su un Jorge Martin ritrovato. Lo spagnolo, dopo i numerosi problemi fisici del 2025, sembra aver ritrovato la migliore condizione e potrebbe a lungo andare insediare il suo compagno di squadra. Il campione MotoGP 2024 ha espresso la volontà di scendere subito in pista per la gara di casa: “Dopo un grande inizio di stagione è importante confermare le sensazioni anche a Jerez. Non vedo l’ora di scendere in pista: è la gara di casa e ci saranno tutti i miei tifosi. Sarà un weekend impegnativo, perché non è mai stata una delle mie piste migliori, ma ho tanta voglia di confermare lo stato di forma e continuare a lavorare”.