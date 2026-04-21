MotoGP, i precedenti di Bezzecchi a Jerez. Tabù vittoria da sfatare, in passato solo qualche podio

Dopo quasi un mese di pausa (per via dello slittamento a novembre del Gran Premio previsto inizialmente a metà aprile in Qatar) il Motomondiale si appresta a ripartire in Europa e per la precisione a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento della stagione in programma dal 24 al 26 aprile. Fari puntati su Marco Bezzecchi, leader del campionato grazie ad una striscia ancora aperta di cinque vittorie consecutive.

Il romagnolo dell’Aprilia si presenterà dunque al circuito andaluso intitolato ad Angel Nieto nel ruolo di favorito principale della vigilia, con la possibilità di allungare ulteriormente in vetta alla classifica generale sul compagno di squadra Jorge Martin (distante appena 4 punti) e soprattutto sul campione del mondo in carica della Ducati Marc Marquez (quinto a -36).

Il Bez non ha però un rapporto eccezionale con Jerez, pista che gli ha regalato nell’arco della sua carriera qualche podio ma nessun exploit da vittoria. In Moto3 sfiorò il primo posto nel 2018, perdendo al fotofinish la volata finale con il tedesco Philipp Öttl e dovendosi accontentare della piazza d’onore. Dopo una pessima stagione da rookie, il nativo di Rimini riuscì a salire di colpi anche in Moto2 arrivando terzo nella gara-bis del 2020 (denominata GP dell’Andalucia) e secondo nel 2021 dietro a Fabio Di Giannantonio.

Prime due apparizioni a Jerez in MotoGP lontano dalle posizioni di vertice, con una nona piazza nel 2022 ed un ritiro nel 2023 dopo una qualifica negativa, mentre nel 2024 salì sul terzo gradino del podio con la Ducati del team VR46 alle spalle dei due duellanti Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Weekend negativo quello della passata edizione del GP spagnolo sulla RS-GP, con Bezzecchi solo 11° in qualifica e 14° in gara dopo una caduta nelle battute iniziali.