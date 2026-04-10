Mischa Zverev sul fratello: “Primo torneo sulla terra rossa, buon risultato. Match positivo con Fonseca”

Alexander Zverev ha battuto Joao Fonseca nella sfida che ha aperto il programma odierno sul campo centrale del Country Club di Montecarlo, diventando il primo semifinalista del Masters 1000 monegasco. Il tennista tedesco si è imposto per 7-5 6-7 6-3 dopo oltre due ore e mezza di battaglia, in attesa di sfidare sabato il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime.

“Match molto positivo, ha giocato bene. Nel secondo set è calato per un attimo e Fonseca è tornato su molto forte, giocando davvero molto bene, ma può succedere in una partita così lunga che l’inerzia possa cambiare per un po’. Non è necessariamente merito di uno o demerito dell’altro, ma le due cose a volte vanno di pari passo. Un giocatore magari comincia a giocare meglio e l’altro gli concede la possibilità di farlo. Succede, alla fine non c’è una sola persona in campo, ma due“, il commento a fine partita di Mischa Zverev (fratello maggiore di Alexander) ai microfoni di Lorenzo Menichetti di OA Sport.

L’ex tennista teutonico (best ranking di n.25 al mondo in singolare) è una figura chiave nel team del fratello minore, che può ritenersi soddisfatto per aver raggiunto il penultimo atto a Montecarlo: “Alla fine comunque è riuscito a venirne fuori molto bene, vincendo al terzo set una partita molto dura. A maggior ragione essendo il primo torneo della stagione sulla terra, è sicuramente un buon risultato“, le parole di Mischa.

Anche grazie all’assenza di Novak Djokovic, Sascha consolida dunque il suo terzo posto nella classifica ATP seppur con un distacco enorme nei confronti dei due dominatori del circuito Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.