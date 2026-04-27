F1, Fernando Alonso si mette sul mercato: “Sono motivato e competitivo, spero che il 2026 non sia la mia ultima stagione”

Fernando Alonso ne ha viste tante nell’arco della sua infinita carriera, cominciata nel 2001 e attualmente ancora in corso. Lo spagnolo ormai si ritrova in pista con avversari che non erano neppure nati quando lui ha messo piede in F1. Tuttavia, nonostante si ritrovi a correre con quella che può essere definita la più grande delusione del 2026, ossia una Aston Martin – Honda lontana anni luce dalle posizioni di vertice, il veterano iberico ha voluto sottolineare di essere ancora abile e arruolabile per il futuro.

Presente al Gran Premio Storico di Monaco, il Campione del Mondo del 2005 e del 2006 è stato interpellato in merito alla possibilità che questa possa essere la sua ultima stagione nel Circus. La risposta è stata chiara: “Ora come ora, non provo alcuna volontà di ritirarmi. Ho 44 anni e ho cominciato a correre quando ne avevo 3. Dunque, 41 anni della mia vita sono stati passati dietro a un volante. Chiaramente, prima o poi arriverà il momento di prendere la decisione di smettere e sarà molto difficile, però mi sento ancora competitivo e sono motivato. Spero che questa non sia la mia ultima stagione in Formula 1”.

Alonso è un grandissimo comunicatore, uno dei migliori della storia della F1 e nel paddock odierno è il numero uno per dispersione. Da anni, bisogna soppesare ogni sua dichiarazione e saperla leggere fra le righe. Il messaggio implicito lanciato da Fernando è chiaro: “chi mi vuole, sa dove trovarmi. Io, per il 2027, ci posso e ci voglio essere”. Sostanzialmente, l’asturiano, si è messo sul mercato. A dispetto delle quasi 45 primavere, ha fatto intendere di non essere al capolinea.

Ovviamente, si tratta di un messaggio volto sia all’Aston Martin, nel caso voglia proporgli un rinnovo, ma soprattutto a qualsiasi altro team possa avere interesse a ingaggiare un veterano di lunghissimo corso, il cui nome e il cui blasone hanno pochi eguali nella F1 di oggi. Così come la sua passione, degna di quella di un ragazzino. Sarà sufficiente, questa dichiarazione d’intenti per assicurargli un volante anche nel 2027? Come ha detto lui “il tempo darà le risposte del caso”. Soprattutto, bisognerà vedere se qualcuno avrà intenzione di investire su una sorta di Peter Pan dei motori.