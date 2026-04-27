F1, GP Miami 2026: programma, orari, tv, streaming

Dopo una pausa più lunga del previsto, il Mondiale di Formula 1 è pronto a riaccendere i motori. Il sipario sulla stagione 2026 si rialza nel fine settimana dell’1-3 maggio con il Gran Premio di Miami 2026, quarto round del campionato.

L’interruzione, inizialmente non prevista, è stata causata dalla cancellazione delle tappe in Bahrain e Arabia Saudita, decisione legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il calendario ha così subito una modifica sostanziale, lasciando squadre e piloti lontani dalla pista per diverse settimane.

Questo stop prolungato ha però offerto un’opportunità preziosa ai team, che hanno potuto lavorare a fondo sulle monoposto. Il tempo extra dedicato allo sviluppo potrebbe incidere sugli equilibri visti a inizio stagione, aprendo scenari interessanti soprattutto per chi punta a colmare il divario con i leader.

Il ritorno all’azione avverrà nello scenario della Florida, sul tracciato cittadino che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium. Ma Miami non rappresenta solo una ripartenza: il weekend ospiterà anche il secondo appuntamento stagionale con format Sprint, aggiungendo ulteriore spettacolo e rendendo ancora più significativo il confronto tra i valori in pista dopo gli aggiornamenti tecnici.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile live ed in chiaro la Sprint Race e le qualifiche del sabato, mentre la gara domenicale sarà in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione.

GP MIAMI 2026 F1

Venerdì 1° maggio (orari italiani)

Ore 18.00-19.30 Prove libere

Ore 22.30-23.14 Sprint Qualifying

Sabato 2 maggio (orari italiani)

Ore 18.00 Sprint Race

Ore 22.00-23.00 Qualifiche

Domenica 3 maggio (orari italiani)

Ore 22.00 Gran Premio di Miami

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e TV8 (solo Sprint Race e qualifiche)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it (solo Sprint Race e qualifiche)

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 2 maggio

ore 16.00, F1, Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro.

ore 18.00, F1, Sprint – Diretta tv in chiaro

ore 22.00, F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro

Domenica 3 maggio

ore 23.30, F1, Gara – Differita tv in chiaro