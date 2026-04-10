Lancio del disco surreale: sei uomini sopra i 70 metri nella stessa gara! Denny spaventa il record del mondo

La miglior gara di sempre di lancio del disco maschile. Possiamo riassumere in questo modo quanto accaduto a Ramona (USA), località dell’Oklahoma ormai diventata il tempio della specialità, visto che grazie a particolari correnti d’aria si riesce a spedire l’attrezzo molto più lontano che altrove, tanto che il record del mondo è stato riscritto a queste latitudini nelle ultime due stagioni.

Per la prima volta nella storia, sei uomini sono andati oltre i settanta metri nella stessa serata. L’australiano Matthew Denny ha trionfato con una perentoria spallata dai 74.04 metri, precedendo di misura il tedesco Steven Richter (74.00). Il bronzo olimpico ha così siglato il terzo riscontro della propria carriera (detiene il record oceanico con 74.78, da annotare anche un 74.25), rendendosi protagonista di una serie sempre sopra la fettuccia dell’eccellenza.

Lo sloveno Kristian Ceh ha completato il podio con il record sloveno di 72.61. Il Campione del Mondo 2022 si è così lasciato alle spalle lo statunitense Sam Mattis (72.45 di record nordamericano), il giamaicano Roje Stona (70.66 per il Campione Olimpico di Parigi 2024) e il samoano Alex Rose (70.43 per il bronzo iridato). Le Oklahoma Throws Series World Invitational rimarranno negli annali e si prospettano grandi cose nei prossimi tre giorni di gara sul suolo americano.

Denny rimane il secondo uomo della storia alle spalle del lituano Mykolas Alekna, che detiene il record del mondo con i 75.56 metri toccati proprio a Ramona il 13 aprile 2025. Richter si è fermato a otto centimetri dal suo connazionale Jurgen Schult (74.08 nel 1986) ed è diventato il quarto discobolo della storia, superando così un mito come Virgilijus Alekna (il papà di Mykolas) nelle graduatoria all-time della specialità. L’olandese Jorinde van Klinken ha vinto la gara femminile con 68.98 metri.