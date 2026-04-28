Jannik Sinner lancia una stoccata agli organizzatori di Madrid. Il rischio di finire ben oltre la mezzanotte

Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di mercoledì 29 aprile per disputare il quarto di finale del Masters 1000 di Madrid: dopo aver regolato il britannico Cameron Norrie in due set, il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nel confronto tra il padrone di casa Rafael Jodar (19enne in rapidissima scesa e già numero 42 del ranking ATP) e il ceco Vit Kopriva. Il numero 1 del mondo non avrà dunque il giorno di riposo e sarà atteso da un piccolo tour de force sulla terra rossa della capitale spagnola, situazione mai ideale ai massimi livelli internazionali.

Soltanto nel tardo pomeriggio odierno si conosceranno l’identità del prossimo avversario e soprattutto l’orario di gioco riservato a Jannik Sinner: secondo match a partire dalle ore 13.00 oppure secondo match a partire dalle ore 20.00? Tardo pomeriggio oppure tarda serata, con il rischio di finire il proprio impegno di notte? Questo è il grande interrogativo del momento, in attesa che venga fornita una risposta dall’ordine di gioco ufficiale.

Nel frattempo il nostro portacolori non le ha mandate a dire e ha rivolto un chiaro messaggio agli organizzatori durante le dichiarazioni rilasciate al termine del match vinto contro Norrie: “Dobbiamo fare qualche aggiustamento con la programmazione della giornata. Due partite dalle 20.00 sono troppe e rischia di finire molto molto tardi. Finisci molto dopo mezzanotte. Devi mangiare. Devi fare il trattamento. È molto tardi. Ma cerchiamo di adattarci“. Lo accontenteranno collocandolo nel pomeriggio oppure si baderà ad altri fattori?