Italia-Giappone, inizia il preliminare di Billie Jean King Cup 2026. Cocciaretto apre, Paolini segue

Ci siamo: all’ASD Colle degli Dei di Velletri è pronto a debuttare il turno preliminare di Billie Jean King Cup 2026 tra Italia e Giappone. Debutto sulla terra rossa per molte in quel del Lazio, in una città che da secoli c’è chi include tra i Castelli Romani e chi, invece, ne rispetta la tradizione di libero comune. In breve, c’è da godere di una delle viste più belle tra le città impiegate in questa due giorni.

Qui è chiamata ad esordire, con la racchetta in mano, Elisabetta Cocciaretto, opposta alla numero 1 giapponese Moyuka Uchijima. Si tratta di un match nel quale la marchigiana è chiaramente favorita, ma in linea generale su tutti i singolari l’Italia ha un vantaggio. Si tratterà soprattutto di capire quali sono gli stati di forma delle azzurre sul mattone tritato, che a questo punto della stagione è una novità praticamente per tutte.

Cocciaretto, fra l’altro, segnerà il ritorno a giocare in Italia da parte della squadra nazionale dopo quattro anni dall’ultima volta, tra una vicissitudine e l’altra. Fu ad Alghero che si organizzò l’ultimo tie con la squadra azzurra impegnata in campo amico. Neanche sulla terra, peraltro, ma sul veloce, e fu un 3-1 sulla Francia. Per ritrovare un precedente sul rosso bisogna risalire al 2018, in un Italia-Belgio che valeva la promozione nel world Group di allora: si giocò a Genova, finì 0-4.

Poi ci sarà Jasmine Paolini: per lei impegno contro Himeno Sakatsume, classe 2001 che proprio quest’anno è riuscita per la prima volta a centrare la qualificazione in uno Slam, agli Australian Open (dove ha poi perso dall’americana Caty McNally). Si tratta di una giocatrice in recente crescita, ma ancora fuori dalla top 100 anche se i mezzi per entrarci li ha. Si tratta comunque di un livello ampiamente alla portata della toscana, proiettata per buona misura (anche) verso il WTA 500 di Stoccarda. Prima, però, c’è un’Italia da condurre alle Finals di Shenzhen.