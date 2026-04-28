Greg Rusedski dà i suoi tre favoriti per il Roland Garros e c’è un nome a sorpresa

L’infortunio di Carlos Alcaraz ha avuto e sta avendo delle conseguenze sugli equilibri nel tennis mondiale. Il n.2 del ranking era molto atteso in questa particolare parte dell’annata, pensando ai risultati del 2025, quando conquistò i titoli a Roma e al Roland Garros, al termine di una finale epica contro Jannik Sinner.

Il problema al polso ha costretto Carlitos a osservare un periodo di riposo e di questo potrebbe approfittare Sinner, specie in vista dello Slam di Parigi. E’ di questo avviso l’ex tennista Greg Rusedski, che nell’ultima puntata di Off Court with Greg si è espresso senza mezzi termini.

“Che opportunità per Jannik. Penso che sia il grande favorito in questo momento per Parigi; la sua preparazione è perfetta. Servirebbe qualcosa di davvero anomalo per fermarlo, perché al momento si sta mettendo su un livello diverso rispetto a tutti gli altri“, ha osservato Rusedski.

In alternativa, l’ex giocatore britannico ha fatto altri nomi: “Potrebbe esserci un’opportunità per Novak Djokovic che, fuori dai giochi Alcaraz, potrebbe davvero temere solo Sinner, avendo dimostrato di poterlo battere in Australia. Alexander Zverev è un altro che potrebbe puntare al titolo in Francia e direi anche Arthur Fils, che ha vinto a Barcellona. Sta giocando bene e, da francese in Francia, questo conta molto“.