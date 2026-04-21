Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e Storer

Seconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia delle Regioni, con arrivo in Val Martello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 13.35

PERCORSO

La strada inizierà a salire, dopo una ventina di chilometri, verso il GPM di Piller Höhe (9,2 km al 6%). Dopo la successiva discesa seguiranno circa venticinque chilometri di falsopiano che porteranno ai piedi del Passo Resia (15,8 km al 3,4%), attraverso il quale la carovana entrerà in Italia; dopo il GPM, il percorso si manterrà in quota per qualche chilometro prima di diventare per lo più discendente per i successivi quaranta chilometri, che porteranno ai piedi della salita finale verso Martell/Val Martello, 6 km all’8%, dove si potranno vedere le prime differenze tra gli uomini di classifica. L’ascesa terminerà a circa 500 metri dall’arrivo, dove una breve contropendenza e un ultimo strappo condurranno alla linea del traguardo.

FAVORITI

Primo scontro diretto in montagna tra gli uomini che puntano alla classifica generale. Il più atteso è sicuramente Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), ma non mancano i rivali. A partire da Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), passando per Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), secondo ieri, fino ad arrivare al detentore del titolo Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e all’accoppiata Ineos Grenadiers formata da Egan Bernal e Thymen Arensman.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2026

Martedì 21 aprile – Telfs-Val Martello (147,5 km)

Partenza ore 11.35

Arrivo ore 15.30 circa

PRIMA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.35, gratis e in chiaro

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.35, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.35, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport