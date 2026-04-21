CiclismoStrada
Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!
Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all’ormai imminente Giro d’Italia. Sulla salita di Val Martello è stato Giulio Pellizzari ad accendere la miccia e ad andare a riprendere il fuggitivo Mattia Gaffuri, ma alle sue spalle il colombiano Egan Bernal, l’olandese Thymen Arensman e Lorenzo Finn hanno tenuto botta, rientrando nella parte conclusiva della salita.
Ultimi 900 metri in discesa e falsopiano prima del traguardo, Aleksandr Vlasov è rientrato ed ha allungato nell’ultimo mezzo chilometro, Giulio Pellizzari non si è fatto sorprendere e ha contro rilanciato lo sprint, riuscendo a imporsi davanti ad Arensman (partito un filo tardi), mentre Gaffuri ha chiuso in terza posizione. Pellizzari è diventato anche leader della classifica generale con un vantaggio di quattro secondi su Arensman, frutto dell’abbuono odierno di tappa.
Di seguito la classifica generale del Tour of the Alps 2026 al termine della seconda tappa. Domani (mercoledì 22 aprile) andrà in scena la terza di cinque frazioni: 174,5 km da Latsch/Laces ad Arco, con le salite di Stumiaga (1,8 km al 6,3%) e Ville del Monte (4,4 km al 4,4%) nella parte conclusiva, l’ultima scesa è prevista a 17 km dal traguardo.
CLASSIFICA TOUR OF THE ALPS 2026 (dopo la seconda tappa)
1 34 ▲33 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 5 10″ 6:49:42
2 18 ▲16 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 6″ 0:04
3 50 ▲47 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL 4″ 0:06
4 11 ▲7 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 0:10
5 60 ▲55 Bernal Egan INEOS Grenadiers ,,
6 51 ▲45 Finn Lorenzo Red Bull – BORA – hansgrohe 0:13
7 40 ▲33 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 0:19
8 17 ▲9 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 0:29
9 43 ▲34 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
10 53 ▲43 Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber ,,
11 62 ▲51 Pozzovivo Domenico Solution Tech NIPPO Rali ,,
12 65 ▲53 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
13 4 ▼9 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2″ 0:33
14 33 ▲19 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 0:35
15 49 ▲34 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
16 67 ▲51 Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost ,,
17 25 ▲8 Svestad-Bårdseng Embret INEOS Grenadiers 0:45
18 35 ▲17 Stüssi Colin Team Vorarlberg ,,
19 48 ▲29 Howson Damien Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
20 30 ▲10 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 0:51
21 47 ▲26 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 0:54
22 22 – Verre Alessandro MBH Bank CSB Telecom Fort 0:56
23 37 ▲14 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,
24 57 ▲33 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
25 32 ▲7 Porter Rudy Team Jayco AlUla 0:58
26 15 ▼11 Gee-West Derek Lidl – Trek 1:14
27 21 ▼6 Sobrero Matteo Lidl – Trek ,,
28 19 ▼9 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber ,,
29 36 ▲7 Herreño Martin Santiago Bardiani CSF 7 Saber ,,
30 54 ▲24 Vanhuffel Matteo Team Picnic PostNL ,,
31 16 ▼15 Bais Davide Team Polti VisitMalta 6″ 1:30
32 10 ▼22 Quinn Sean EF Education – EasyPost 1:36
33 29 ▼4 Oomen Sam Lidl – Trek ,,
34 52 ▲18 Covili Luca Bardiani CSF 7 Saber ,,
35 55 ▲20 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta ,,
36 69 ▲33 De Cassan Davide Italy 1:47
37 3 ▼34 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 4″ 1:55
38 14 ▼24 Benito Adrián Team Polti VisitMalta 1:59
39 26 ▼13 Cretti Luca MBH Bank CSB Telecom Fort ,,
40 39 ▼1 Bicelli Michele Italy ,,
41 56 ▲15 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
42 66 ▲24 Gruszczyński Filip MBH Bank CSB Telecom Fort ,,
43 75 ▲32 Zeray Nahom Team UKYO 2:05
44 80 ▲36 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 2:17
45 72 ▲27 Messner Martin Austria 2:23
46 23 ▼23 Cattani Alessandro Italy 2:50
47 13 ▼34 Ward Jack Lidl – Trek 2:56
48 46 ▼2 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 3:05
49 58 ▲9 Balmer Alexandre Solution Tech NIPPO Rali ,,
50 70 ▲20 Dina Márton MBH Bank CSB Telecom Fort ,,
51 38 ▼13 Bertolli Samuel Solution Tech NIPPO Rali 3:15
52 20 ▼32 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 3:28
53 41 ▼12 Stenico Mattia Bardiani CSF 7 Saber ,,
54 77 ▲23 Bracalente Diego MBH Bank CSB Telecom Fort 4:01
55 27 ▼28 Garibbo Nicolò Team UKYO 4:50
56 45 ▼11 Kepplinger Rainer Bahrain – Victorious ,,
57 71 ▲14 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 5:06
58 44 ▼14 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 5:45
59 81 ▲22 Stockwell Oliver Bahrain – Victorious 6:43
60 2 ▼58 Pidcock Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 6:56
61 93 ▲32 Valent Márk MBH Bank CSB Telecom Fort 7:00
62 7 ▼55 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla 7:02
63 9 ▼54 Vesco Leonardo Italy ,,
64 12 ▼52 Bambagioni Tommaso Italy ,,
65 59 ▼6 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
66 61 ▼5 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
67 68 ▲1 Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
68 96 ▲28 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 7:09
69 74 ▲5 Attolini Luca Italy 7:22
70 94 ▲24 Federspiel Daniel Austria 7:27
71 84 ▲13 Øxenberg Peter INEOS Grenadiers 7:37
72 64 ▼8 Raccani Simone Team UKYO 8:10
73 5 ▼68 Bessega Gabriele Team Polti VisitMalta 8:23
74 28 ▼46 Benz Benedikt Lidl – Trek ,,
75 42 ▼33 Borremans Kasper Bahrain – Victorious ,,
76 63 ▼13 Double Paul Team Jayco AlUla ,,
77 76 ▼1 Zoidl Riccardo Austria 9:09
78 73 ▼5 Hofbauer Philipp Team Vorarlberg 9:25
79 79 – Badilatti Matteo Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 9:57
80 83 ▲3 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team ,,
81 8 ▼73 Pietrobon Andrea Team Polti VisitMalta 10:35
82 86 ▲4 Zangerle Emanuel Team Vorarlberg 6″ 10:53
83 1 ▼82 Dati Tommaso Team UKYO 10″ 10:56
84 88 ▲4 van der Meulen Max Bahrain – Victorious 10:59
85 87 ▲2 Feldhoffer Bálint Bahrain – Victorious ,,
86 6 ▼80 Iacomoni Federico Team UKYO 11:06
87 31 ▼56 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 11:57
88 92 ▲4 Röber Dominik Team Vorarlberg 4″ 12:04
89 91 ▲2 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 12:08
90 82 ▼8 Nespoli Lorenzo MBH Bank CSB Telecom Fort 12:09
91 104 ▲13 Eckerstorfer Benjamin Austria 12:24
92 90 ▼2 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 12:33
93 78 ▼15 Dirnbauer Josef Austria 4″ 12:36
94 95 ▲1 Golliker Joshua EF Education – EasyPost 13:01
95 85 ▼10 Bock Max Red Bull – BORA – hansgrohe 13:04
96 24 ▼72 Jasch Lennart Red Bull – BORA – hansgrohe 13:11
97 89 ▼8 Herzog Emil Tudor Pro Cycling Team ,,
98 99 ▲1 Verrando Luca Solution Tech NIPPO Rali 13:46
99 100 ▲1 Paumann David Austria 15:58
100 102 ▲2 Poschacher Valentin Austria 16:06
101 97 ▼4 Milesi Nicolas INEOS Grenadiers 17:19
102 106 ▲4 Feurstein Kilian Team Vorarlberg ,,
103 105 ▲2 Foss Tobias INEOS Grenadiers 18:12
104 103 ▼1 Cireddu Ignazio Team Vorarlberg 18:20
105 107 ▲2 Knox James Team Picnic PostNL 19:31
106 108 ▲2 Granger Ben Solution Tech NIPPO Rali ,,
107 110 ▲3 Tvedt Ulrik Team Picnic PostNL ,,
108 98 ▼10 Quaglia Tommaso Italy 20:26
109 101 ▼8 Nencini Tommaso Solution Tech NIPPO Rali ,,
110 113 ▲3 D’Amato Andrea Team UKYO ,,
111 111 – Ishibashi Manabu Team UKYO ,,
112 112 – Nolde Tobias Team Vorarlberg 21:13
113 109 ▼4 Piras Andrea Solution Tech NIPPO Rali 21:41