Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne: orari, tv, streaming. Si comincia con un prologo

Edizione attesissima la numero 79 del Giro di Romandia. La breve corsa a tappe svizzera si apre oggi con un breve prologo con partenza ed arrivo a Villars-sur-Glâne: andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Prologo breve, di soli 3,2 chilometri, ma molto tecnico. Attenzione anche allo strappo conclusivo: GPM di 1 un chilometro con pendenza che va sul 5% e può destabilizzare i corridori.

FAVORITI

Tadej Pogacar debutta nella corsa elvetica e vorrà subito timbrare il cartellino: la condizione dello sloveno è straripante e sarebbe sorprendente non vedere una vittoria subito in apertura. A sfidarlo il connazionale Primoz Roglic, che avrebbe preferito però una cronometro forse più lunga. Nomi che possono provare a far bene su questo percorso sono il padrone di casa Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e Jakob Söderqvist (Lidl – Trek).

CALENDARIO GIRO DI ROMANDIA 2026

Martedì 28 aprile

Prologo: Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne (cronometro individuale, 3.2 km)

Orario partenza primo corridore: 14.45

Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 17.30 circa

PROGRAMMA GIRO DI ROMANDIA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: dalle 15.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.