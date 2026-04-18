Flavio Cobolli scala la classifica mondiale! Best ranking all’orizzonte, a ridosso della top-10: la graduatoria a Monaco

Flavio Cobolli ha firmato un’impresa maiuscola nella semifinale del torneo ATP 500 di Monaco, sconfiggendo il padrone di casa Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3. Il tennista italiano ha domato il numero 3 del mondo e si è così meritato l’approdo all’atto conclusivo sulla terra rossa della Baviera, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e lo slovacco Alex Molcan. Il romano ha fornito una prestazione decisamente rimarchevole e ha fatto saltare il banco, sorprendendo l’uomo che da tempo insegue Sinner e Alcaraz nelle classifiche internazionali.

L’atto conclusivo raggiunto in Germania ha permesso al 23enne di incamerare 330 punti (è in saldo positivo di 280, ne ha dovuti scartare 50 portati a casa 52 settimane fa) e si è così issato a quota 2.600 punti. Flavio Cobolli occupa virtualmente il 13mo posto nel ranking ATP, eguagliando la sua miglior posizione di sempre in graduatoria. Oggi si sono concretizzati i sorpassi ai danni del ceco Jiri Lehecka (2.540) e del norvegese Casper Ruud (2.535).

E se dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo? Il nostro portacolori volerebbe a 2.770 punti: non potrebbe mirare all’undicesima piazza occupata dal kazako Alexander Bublik con 3.445 punti, ma potrebbe scalare un gradino e diventare numero 12 del mondo. Flavio Cobolli dovrà prestare attenzione ai risultati del russo Andrey Rublev: se dovesse vincere il torneo ATP 500 di Barcellona balzerebbe a quota 2.800 punti.

In sostanza, l’azzurro deve sperare che il russo vinca una partita in meno rispetto a lui per iniziare la settimana da numero 12 del mondo, altrimenti sarà numero 13 del ranking ATP. Ricordiamo che la top-10 è chiusa dal russo Daniil Medvedev con 3.560 punti.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 13 aprile: 16mo con 2.320 punti.

Ranking ATP virtuale con la finale a Monaco: 13mo con 2.600 punti.

Ranking ATP con l’eventuale vittoria a Monaco: 12mo con 2.770 punti (13mo se Rublev vince il torneo a Barcellona).