Dove vedere in tv la Maratona di Milano 2026: orario, programma, partecipanti

Countdown ormai agli sgoccioli in vista della Maratona di Milano 2026, che andrà in scena domenica 12 aprile dalle ore 8.15 del mattino. L’edizione numero 24 dell’evento prevede diverse novità interessanti legate al percorso, ma il dato più significativo in fase di presentazione è sicuramente quello degli oltre 15.000 runner iscritti (record assoluto) con una folta rappresentanza straniera.

Si parte da corso Sempione, con l’Arco della Pace sullo sfondo, mentre il traguardo si trova in Piazza del Duomo dopo 42,195 chilometri che dovrebbero rivelarsi più veloci rispetto agli anni scorsi. Il tracciato progettato dagli organizzatori è infatti lineare e non più ad anello, con un percorso sulla carta più scorrevole al via (ampia carreggiata) e nei primi 13 km.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Milano 2026. La 42,195 km meneghina verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 8.05, mentre la diretta streaming sarà disponibile (sempre a partire dalle ore 8.05 di domenica) su Sky Go e NOW.

CALENDARIO MARATONA MILANO 2026

Domenica 12 aprile

Ore 8.15 Maratona di Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA MARATONA MILANO 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.