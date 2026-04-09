Maratona Milano 2026: il percorso. Nuovo tracciato più veloce, oltre 15mila partecipanti

Domenica 12 aprile si terrà la 24ma edizione della Maratona di Milano, che propone diverse novità e soprattutto festeggia il nuovo record di partecipanti. Saranno infatti oltre 15.000 i runner al via (nel 2025 erano 10.200, due anni fa 8500) in rappresentanza di oltre 120 Paesi, con il 63% degli iscritti che provengono dall’estero ed una partecipazione femminile che sale al 23%.

In attesa di scoprire nei prossimi giorni quali saranno i big in gara, andiamo a scoprire le caratteristiche principali di una delle maratone più prestigiose e veloci d’Italia. Gli organizzatori hanno scelto di effettuare un’importante modifica rispetto alle passate edizioni della 42 km meneghina, infatti il percorso sarà lineare e non più ad anello.

Partenza alle ore 8.15 da corso Sempione, con l’Arco della Pace sullo sfondo, in direzione Piazza Firenze. Il nuovo tracciato è stato progettato per rendere più scorrevole e veloce la maratona milanese, soprattutto nei primi 13 chilometri e al via, con l’ampia carreggiata di corso Sempione che renderà meno trafficate (rispetto agli anni scorsi) le prime centinaia di metri.

Dopo il passaggio a Piazza Firenze i runner proseguiranno verso il Cimitero Monumentale, piazza Gae Aulenti, Porta Venezia, Porta Romana, Darsena, City Life, Monte Stella, l’Ippodromo e lo Stadio San Siro fino al parco di Trenno, quando (circa al 30° chilometro) arriverà forse la parte più dura della gara nella zona del Gallaratese per poi tornare verso il centro della città raggiungendo nell’ordine il Castello Sforzesco, San Babila e Corso Vittorio Emanuele fino al traguardo situato nella meravigliosa cornice di Piazza del Duomo.