Demi Vollering sul trionfo al Fiandre femminile: “Ho sognato quell’attacco questa notte tante volte”

Una vittoria meravigliosa, in solitaria, nella corsa che ancora mancava nel palmares. Capolavoro di Demi Vollering al Giro delle Fiandre femminile: la fuoriclasse neerlandese della FDJ United – SUEZ è giunta sul traguardo a braccia alzate ad Oudenaarde.

Le sue parole dopo la linea d’arrivo: “È stato durissimo. Ho pensato solo una cosa: devo continuare ad andare più forte che posso. Il patimento è finalmente finito. È tutto nella testa. Devi crederci e dare tutto”.

I complimenti al team: “La squadra ha fatto un lavoro fantastico. Altre volte la gente non vede quanto siano importanti i compagni di squadra. Sono loro a portarti il più fresco possibile in finale”.

Sull’attacco decisivo: “Ho sognato quella scena sull’Oude Kwaremont così tante volte questa notte. Sapevo che dovevo continuare a spingere e non guardare indietro”.