BJK Cup 2026, l’Italia è pronta a chiudere la pratica Giappone già dal doppio

L’Italia è vicinissima a staccare il biglietto la Final Eight della Billie Jean King Cup ed oggi potrebbe chiudere definitivamente le valigie per partire in direzione di Shenzhen (Cina) dove si disputerà la fase finale. Dopo la giornata di ieri, infatti, la pratica Giappone sembra ormai archiviata in quel Velletri, con la squadra capitanata da Tathiana Garbin che si trova comodamente sul 2-0.

Nei singolari della prima giornata prima Elisabetta Cocciaretto e poi Jasmine Paolini hanno fatto il loro dovere, conquistando i primi due punti della sfida. La marchigiana ha sconfitto Moyuka Uchijima per 7-5 6-2, mentre la toscana non ha proprio avuto problemi contro Himeno Sakatsume, sconfitta nettamente per 6-3 6-1.

Quest’oggi il punto decisivo potrebbe già arrivare dal doppio. Tutto sembra portare ad un comodo 3-0 visto che Sara Errani e Jasmine Paolini partono nettamente favorite contro la coppia giapponese composta Eri Hozumi e Shuko Aoyama, che sono comunque due specialiste. Il 3-0 appare scontato e a quel punto bisogna capire come si comporteranno le due squadre e se si svolgeranno comunque gli altri due singolari, che a risultato archiviato potrebbero vedere coinvolte anche Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini.

L’Italia dunque è davvero ad un passo dal conquistare un posto nelle Final Eight, con l’obiettivo di andare in Cina per difendere gli ultimi due titoli vinti. Non sarà semplice anche se la squadra azzurra ha sempre dimostrato un grande affiatamento, compiendo anche delle straordinarie imprese negli anni precedenti.