Basket femminile, Schio e Venezia si ritrovano di fronte per gara-1 della finale scudetto. Chi la spunterà?

Si alza il sipario sulla finale scudetto dell’A1 di basket femminile 2026, con la gara-1 in programma questa sera alle ore 20:15 tra la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia nella serie al meglio delle tre sfide che mette in palio il titolo di campione d’Italia.

La Famila Wuber si è ripresa lo scudetto lo scorso anno proprio contro la Reyer Venezia capace di sfilarlo dal petto delle scledensi nel 2024. Schio punta a riscrivere nuovamente la sua storia già gloriosa, con le vicentine che hanno già in bacheca ben tredici campionati vinti e puntano al record di Como (15) ulteriormente avvicinabile. La dirigenza orange ha puntato su un roster pieno zeppo di stelle tra cui Cecilia Zandalasini e Maria Conde, con Costanza Verona a dettare i ritmi di gioco e Olbis Andre’ ad osservare il pitturato con Jasmine Keys. Motivo in più per la Famila Wuber di battere le rivali è anche l’estromissione dalla Final Six di Eurolega, con Schio capace già di alzare due trofei in questa stagione ovvero la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia per allungare la striscia di successi soprattutto in ambito nazionale.

L’Umana Reyer Venezia vuole invece provare a riprendersi il tricolore dopo averlo perso nel 2025 al termine di una serie combattuta e decisa solo in gara-5 (quest’anno infatti si ritorna alla formula sulle tre partite), con le oro-granata che nei playoff di Eurolega hanno piegato la resistenza delle acerrime rivali staccando così il pass per la Final Six di Eurolega venendo eliminate poi nei quarti di finale dal Girona. Coach Andrea Mazzon punta a sovvertire nuovamente il pronostico nel settimo confronto stagionale tra le due squadre venete, con la Reyer vincitrice ‘solo’ in gara-2 e gara-3 dei playoff di Eurolega. Fari puntati sul talento di Matilde Villa rientrata a pieni giri dopo il lungo stop e le altre compagne di Nazionale Francesca Pasa e Francesca Pan pronte ad armare il braccio dal perimetro ma non solo in una finale scudetto che si presenta ancora una volta molto avvincente tra le due corazzate del nostro basket.